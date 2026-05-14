كشفت وكالة بلومبيرغ الأمريكية، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن حلف شمال الأطلسي يعتزم توجيه دعوات إلى أربع دول خليجية للمشاركة في القمة المرتقبة التي تستضيفها تركيا يومي 7 و8 يوليو\تموز المقبل، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية والتحديات الأمنية المرتبطة بالملف الإيراني.

وبحسب التقرير، تشمل الدعوات كلاً من البحرين والكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة، وجميعها أعضاء في مبادرة إسطنبول للتعاون، وهي شراكة تجمع الناتو بعدد من دول الشرق الأوسط بهدف تعزيز التعاون الأمني والسياسي.

ويأتي التحرك في وقت يتوقع فيه أن تتصدر الحرب في إيران والانقسامات بين الحلفاء الغربيين جدول أعمال القمة، وسط مخاوف متزايدة من اتساع رقعة التوترات في المنطقة.

ونقلت صحيفة تركيا اليوم عن مصادر دبلوماسية تركية أن مشاركة الدول الخليجية تمثل فرصة لإعادة تنشيط آلية التعاون بين الناتو وشركائه الإقليميين، بعد سنوات من محدودية دور المبادرة.

وأكدت المصادر أن دعوة الدول الخليجية لا ترتبط بأي استعدادات لمواجهة عسكرية مع إيران، وإنما تأتي في إطار تعزيز التنسيق الأمني وتبادل الرؤى السياسية بين الحلف وشركائه في المنطقة.

وتتزامن هذه التطورات مع استمرار التوتر بشأن الملف النووي الإيراني وتعثر المسارات الدبلوماسية، إلى جانب تصاعد التحركات العسكرية الإيرانية، ما يدفع الناتو إلى تكثيف مشاوراته مع الدول الخليجية في إطار جهود دعم الاستقرار الإقليمي وتعزيز أمن الممرات الحيوية في المنطقة.