ماكرون يكرر دعوته "إقامة الدولة الفلسطينية الطريق الوحيد للسلام"

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دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، إلى اعتراف دولي مشترك بالدولة الفلسطينية، مؤكدًا أن هذه الخطوة هي "الأمل الوحيد للسلام" في المنطقة. وفي مؤتمر صحفي مشترك في لندن، قال ماكرون إنه ينوي "إطلاق هذه الديناميكية السياسية" مع بريطانيا.

وقال ماكرون: "نؤمن بحل الدولتين. هذا هو السبيل لبناء هيكلية أمنية إقليمية تسمح لإسرائيل بالعيش بسلام وأمن إلى جانب جيرانها"، داعيًا إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة "دون شروط مسبقة".

علاوة على ذلك، أوضح وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، الذي طُلب منه التعليق على موقف بريطانيا، في المؤتمر الصحفي أن حكومته لا تحدد إطارًا زمنيًا للاعتراف بالدولة الفلسطينية في هذه المرحلة، نظرًا لهشاشة مفاوضات وقف إطلاق النار. وقال: "لن أخوض في تفاصيل جدول زمني. هناك اتصالات دقيقة، ونأمل في التوصل إلى وقف إطلاق نار في الأيام المقبلة". وأضاف أن هناك تحركًا سياسيًا في هذا الشأن، ولكن عمليًا، "ما نراه على أرض الواقع هو مزيد من الضم في الضفة الغربية، وليس تقدمًا".

وأضاف لامي أنه يجري محادثات بشأن هذه القضية مع نظيريه الفرنسي والسعودي، وأوضح أن لندن لا تزال "ملتزمة تماما بالاعتراف بالدولة الفلسطينية - ولكن كجزء من العملية السياسية وليس بمعزل عنها".