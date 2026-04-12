حرق دمية نتنياهو يشعل غضب إسرائيل: توتر دبلوماسي مع إسبانيا

أجرى المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية إيدان بار تال، اتصال توبيخ مع القائمة بأعمال السفارة الإسبانية في إسرائيل فرانثيسكا بيدروس، على خلفية عرض أثار جدلًا واسعًا في إسبانيا تضمن حرق دمية لرئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الإسرائيلية، فإن العرض الذي نُفّذ في بلدة إسبانية وُصف بأنه “تحريض ومعادٍ للسامية”، فيما اعتبرت تل أبيب أنه يعكس تصاعد خطاب التحريض ضد إسرائيل.

وأضاف البيان أن إسرائيل أعربت عن استيائها من عدم صدور إدانة رسمية من الحكومة الإسبانية حتى الآن، معتبرة أن ذلك “غير مقبول” في ظل خطورة الحادثة.