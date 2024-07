بايدن خلط بين زلنسكي وبوتين ،عن الحرب: "الحكومة الإسرائيلية - محافظة للغاية"

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمرا صحافيا الليلة (بين الخميس والجمعة) في ختام قمة الناتو، قال فيه، من بين أمور أخرى، إنه "لا تزال هناك فجوات" بين إسرائيل وحماس، "ولكن هناك تقدما. نحن بحاجة إلى استكمال هذا الاتفاق، وهذا الاقتراح تم الاتفاق عليه الآن بين حماس وإسرائيل".

وفي وقت سابق، حتى قبل ذلك المؤتمر الصحفي، ارتبك الرئيس عندما قدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حيث قال بدلاً من الاسم الصحيح: "رئيس أوكرانيا بوتين"، لكنه سرعان ما صحح نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الرئيس أنه "يدعم إسرائيل، لكن حكومة الحرب هذه هي واحدة من أكثر الحكومات المحافظة في تاريخ إسرائيل. ولا توجد إجابة نهائية هنا سوى حل الدولتين".

وأضاف أن "ما تمكنا من القيام به، فيما يتعلق بالخطة التي وضعتها، هو أن تكون لدينا عملية نحو حل الدولتين. وستكون الدول من مصر إلى المملكة العربية السعودية في وضع يسمح لها بالتعاون من أجل الحفاظ على السلام في غزة دون بقاء القوات الإسرائيلية في غزة، وفي اليوم التالي في القطاع، لا ينبغي أن تكون هناك قوات إسرائيلية في غزة".

وقال أيضًا: "شعرت بخيبة أمل لأن بعض الأشياء التي روجنا لها لم تحدث في النهاية مثل الرصيف، كنت أتمنى أن يكون أكثر نجاحًا". وأضاف أنه "عندما ذهبت إلى إسرائيل بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس، قلت لهم: لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبه الأمريكيون في البحث عن بن لادن".

