بايدن خلط بين زلنسكي وبوتين ،عن الحرب: "الحكومة الإسرائيلية - محافظة للغاية"

عقد الرئيس الأميركي جو بايدن مؤتمرا صحافيا الليلة (بين الخميس والجمعة) في ختام قمة الناتو، قال فيه، من بين أمور أخرى، إنه "لا تزال هناك فجوات" بين إسرائيل وحماس، "ولكن هناك تقدما. نحن بحاجة إلى استكمال هذا الاتفاق، وهذا الاقتراح تم الاتفاق عليه الآن بين حماس وإسرائيل".

وفي وقت سابق، حتى قبل ذلك المؤتمر الصحفي، ارتبك الرئيس عندما قدم رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي، حيث قال بدلاً من الاسم الصحيح: "رئيس أوكرانيا بوتين"، لكنه سرعان ما صحح نفسه.

بالإضافة إلى ذلك، أوضح الرئيس أنه "يدعم إسرائيل، لكن حكومة الحرب هذه هي واحدة من أكثر الحكومات المحافظة في تاريخ إسرائيل. ولا توجد إجابة نهائية هنا سوى حل الدولتين".

وأضاف أن "ما تمكنا من القيام به، فيما يتعلق بالخطة التي وضعتها، هو أن تكون لدينا عملية نحو حل الدولتين. وستكون الدول من مصر إلى المملكة العربية السعودية في وضع يسمح لها بالتعاون من أجل الحفاظ على السلام في غزة دون بقاء القوات الإسرائيلية في غزة، وفي اليوم التالي في القطاع، لا ينبغي أن تكون هناك قوات إسرائيلية في غزة".

وقال أيضًا: "شعرت بخيبة أمل لأن بعض الأشياء التي روجنا لها لم تحدث في النهاية مثل الرصيف، كنت أتمنى أن يكون أكثر نجاحًا". وأضاف أنه "عندما ذهبت إلى إسرائيل بعد المذبحة التي ارتكبتها حماس، قلت لهم: لا ترتكبوا نفس الخطأ الذي ارتكبه الأمريكيون في البحث عن بن لادن".

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وأشار بايدن أيضًا إلى الهجوم الإيراني على إسرائيل، قائلاً: "لقد وحدت الدول العربية وكذلك الدول الأوروبية. هناك أشياء كثيرة في الماضي كنت أتمنى لو كنت قادرًا على إقناع الإسرائيليين بالقيام بها، لكن خلاصة القول هي إن لدينا فرصة الآن لإنهاء هذه الحرب. وهذا لا يعني التخلي عن الوصول الى زعيم حماس يحيى السنوار ورجال حماس. هناك استياء متزايد لدى الفلسطينيين في الضفة الغربية تجاه حماس، لا يوجد لديها شعبية الآن هناك."

عن الناتو: "العالم الذي نعيش فيه على كفة واحدة"

وتطرق بايدن أيضاً لحلف شمال الأطلسي، إن "أي مهاجم يجب أن يعلم أنه إذا هاجم أحدنا، فإنه يهاجمنا جميعاً". وفيما يتعلق بأوكرانيا وحربها مع روسيا، قال إن "العديد من خبراء العالم اعتقدوا أن كييف ستسقط بأقل من أسبوع، لكن من خلال التحالف الذي بنيناه، لا تزال كييف صامدة، ونحن نقف كحلف أقوى وأكبر في حلف شمال الأطلسي". وشدد الرئيس على أن "سلفي قال إنه غير ملتزم بحلف شمال الأطلسي. لقد قال بالفعل إن بوتين يستطيع أن يفعل ما يريد في أوكرانيا. لقد أوضحت أن حلف شمال الأطلسي القوي مهم لأمن الولايات المتحدة. لن أتخلى عن أوكرانيا. وهذا مهم للغاية، فالعالم الذي سنعيش فيه على المحك"، وشدد بايدن على أن "أمريكا لا يمكنها الانسحاب من العالم، عليها أن تقود العالم".

وعن صحته الشخصية، أوضح بايدن "أنا الأكثر ملائمة للترشح للرئاسة. لقد هزمت دونالد ترامب مرة وسأهزمه مرة أخرى". وقال إن "أعضاء مجلس الشيوخ وأعضاء الكونجرس الذين يترشحون لمناصبهم يشعرون بالقلق أيضًا بشأن أنفسهم ومستقبلهم ليس بالأمر الجديد ... كان لدى خمسة رؤساء سابقين على الأقل النسب لديهم أقل مما لدي في هذه المرحلة من الحملة. هناك طريقة للمشاركة في الحملة ولكنني سأستمر، لقد حققنا الكثير من التقدم.

أكد بايدن أن "أعتقد أنني الأكثر ملاءمة للحكم والفوز أيضا. هناك أشخاص آخرين قادرين على هزيمة الرئيس السابق ترامب، لكن من الصعب البدء من الصفر".