أثار فيديو نشرته عارضة الأزياء ونجمة برامج الواقع الروسية فيكتوريا بونيا موجة واسعة من التفاعل داخل روسيا وخارجها، بعد أن وجهت فيه انتقادات غير مباشرة للأوضاع في البلاد، محذرة من تصاعد مشكلات اجتماعية واقتصادية قد تخرج عن السيطرة.

بونيا، التي اشتهرت في النسخة الروسية من برنامج “الأخ الأكبر” عام 2006 وتعمل حاليًا كمؤثرة على وسائل التواصل الاجتماعي، نشرت مقطع فيديو مطولًا على حسابها في إنستغرام تحدثت فيه عن مجموعة من الأزمات، من بينها مشكلات بيئية وبنية تحتية وضغوط اقتصادية على الشركات الصغيرة.

وقالت في الفيديو إن “الخوف من التعبير عن المشكلات بات سائدًا”، مشيرة إلى أن بعض المسؤولين المحليين لا يطرحون التحديات بشكل مباشر، وهو ما قد يؤدي إلى تراكم الأزمات.

الفيديو، الذي تجاوز ملايين المشاهدات، أثار تفاعلًا واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي، فيما اعتبرته وسائل إعلام دولية مؤشرًا على تزايد النقاشات العامة حول الأوضاع الداخلية في روسيا، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية المرتبطة بالمرحلة الحالية.

وبحسب تقارير إعلامية، لم تتضمن تصريحات بونيا انتقادًا مباشرًا للقيادة الروسية أو سياسات الحرب في أوكرانيا، إلا أن مضمون الفيديو اعتُبر لافتًا في ظل القيود المفروضة على الخطاب العام داخل البلاد.

في المقابل، أشارت تقارير إلى أن السلطات الروسية علّقت بشكل غير مباشر على بعض القضايا التي أثيرت في الفيديو، مؤكدة العمل على معالجة عدد من المشكلات الخدمية والاقتصادية المطروحة.

ويرى محللون أن هذا النوع من الخطابات يعكس تزايد التعبير غير السياسي المباشر عن حالة عدم الرضا لدى بعض فئات المجتمع الروسي، في وقت تشير فيه استطلاعات إلى تراجع مستويات الثقة في المشهد العام منذ بداية الحرب في أوكرانيا.