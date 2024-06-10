من هو جوردان بارديلا قائد اليمين المتطرف الفرنسي الذي حقق انجاز تاريخي بالانتخابات الاوروبية؟

جوردان بارديلا، الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، نجح في دفع اليمين المتطرف الفرنسي نحو نتائج تاريخية في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم أمس، وهو إنجاز يضاف إلى سجله. يطمح بارديلا، الذي يحظى بدعم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، في تولي منصب رئيس الوزراء في فرنسا إذا نجحت في الوصول إلى قصر الإليزيه في عام 2027، وهو تحدي جديد للسياسة الفرنسية.

وأكد نائب رئيس التجمع الوطني سيباستيان شونو اليوم الاثنين، أن بارديلا بات مرشح حزبه اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا، وأضاف في مقابلة مع إذاعة "إر تي إل"، أن بارديلا انتخب نائباً أوروبياً، وحصل على مباركة حزبه ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء.

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يأتي ذلك غداة دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون لانتخابات تشريعية في 30 يونيو/حزيران الحالي، على أن تقام جولة ثانية في 7 يوليو/تموز المقبل.

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ولد بارديلا في 13 سبتمبر (أيلول) من عام 1995 في مدينة درانسي، وهي بلدية تابعة لإقليم سين سان دوني في إيل دو فرنس، وهي ضاحية للعاصمة باريس، حصل على البكالوريا الاقتصادية والاجتماعية، وبدأ دراسة الجغرافيا في جامعة السوربون المرموقة، لكنه اختار السياسة وترك دراسته الجامعية من السنة الثالثة. انضم بارديلا في سن 16 إلى الجبهة الوطنية، وفي عام 2014، أصبح سكرتيراً لقسم الجبهة الوطنية في سين سان دوني.

وفي عام 2015، انتخب لعضوية المجلس الإقليمي إيل دو فرنس. لكن لم يتم انتخابه في انتخابات المقاطعات في العام نفسه، ولا في الانتخابات التشريعية لعام 2017، وفشل في الجولتين الأولى والثانية. وفي سبتمبر 2017، بعد استقالة فلوريان فيليبو من منصبه، عينت لوبان كلاً من جوليان سانشيز وسيباستيان تشينو وبارديلا متحدثين باسم الجبهة الوطنية.