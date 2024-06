من هو جوردان بارديلا قائد اليمين المتطرف الفرنسي الذي حقق انجاز تاريخي بالانتخابات الاوروبية؟

جوردان بارديلا، الشاب البالغ من العمر 28 عامًا، نجح في دفع اليمين المتطرف الفرنسي نحو نتائج تاريخية في الانتخابات الأوروبية التي جرت يوم أمس، وهو إنجاز يضاف إلى سجله. يطمح بارديلا، الذي يحظى بدعم زعيمة حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف، مارين لوبان، في تولي منصب رئيس الوزراء في فرنسا إذا نجحت في الوصول إلى قصر الإليزيه في عام 2027، وهو تحدي جديد للسياسة الفرنسية.

وأكد نائب رئيس التجمع الوطني سيباستيان شونو اليوم الاثنين، أن بارديلا بات مرشح حزبه اليميني المتطرف لمنصب رئيس الوزراء في فرنسا، وأضاف في مقابلة مع إذاعة "إر تي إل"، أن بارديلا انتخب نائباً أوروبياً، وحصل على مباركة حزبه ليكون مرشحاً لرئاسة الوزراء.

https://twitter.com/i/web/status/1799872537209270465