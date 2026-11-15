تحقيق جنائي مع الممثل البريطاني ديفيد واليامز.. ما السبب؟!

فتحت شرطة العاصمة البريطانية تحقيقاً جنائياً مع الممثل والكوميدي ديفيد واليامز، على خلفية بلاغات تتعلق بشبهات ارتكاب جرائم جنسية خطيرة، في تطور يأتي بعد نشر تقارير صحافية اتهمته باستغلال شهرته وموقعه المهني لاستدراج شابات ومراهقات وإقامة علاقات جنسية معهن.

ويبلغ واليامز 55 عاماً، وقد نفى الاتهامات الموجهة إليه، مؤكداً أنه لم يرتكب اعتداءً جنسياً ولم يخالف القانون. وقالت شرطة لندن إن البلاغات التي تحقق فيها منفصلة عن الادعاءات التي نشرتها شبكة «آي تي في» وصحيفة «ذا غارديان»، لكنها تراجع أيضاً ما ورد في التحقيقين الصحافيين لتحديد ما إذا كان يتضمن أدلة على وقوع جرائم.

وبحسب الشرطة، تتعلق البلاغات الجديدة بادعاءات قدمها عدد من الأشخاص، يعود بعضها إلى العقد الأول من القرن الحالي، وتصفها السلطات بأنها شبهات بارتكاب جرائم جنسية خطيرة قبل سنوات طويلة، يُشتبه في تورط رجل في الخمسينيات من عمره فيها.

وأدلى بعض المشتكين بإفادات أولية أمام محققين من إدارة الجرائم المتخصصة خلال الأسبوع الجاري، قالت الشرطة إنها كانت كافية لفتح تحقيق جنائي شامل، يتولاه فريق متخصص في الجرائم الجنسية الخطيرة والمعقدة. ولم تكشف السلطات عن طبيعة الجرائم المشتبه بها أو أماكن وقوعها وتواريخها، مشيرة إلى أن ذلك يهدف إلى حماية هويات المشتكين، الذين يحق لهم التمتع بالسرية مدى الحياة ولم يُلقَ القبض على واليامز حتى الآن، فيما أفادت التقارير بأنه موجود في منشأة طبية.

اتهامات باستغلال الشهرة والموقع المهني

وكانت «ذا غارديان» و«آي تي في» قد نشرتا تحقيقين تضمنا ادعاءات ضد الممثل، بعد رفض المحكمة طلباً قانونياً كان يهدف إلى منع نشرها. وشملت المعلومات التي أوردتها الصحيفة إفادات امرأتين قالتا إنهما التقتا واليامز للمرة الأولى عندما كانتا في الخامسة عشرة من العمر، وإنهما شعرتا بأنه استدرجهما وأخضعهما لعملية استمالة واستغلال، قبل نحو عقدين، مع استمرار تأثير التجربة عليهما حتى اليوم.

وتضمنت التقارير اتهامات باستخدام واليامز شهرته وعلاقاته المهنية لملاحقة النساء، سواء خلال عمله في البرنامج التلفزيوني العائلي «بريطانيا تبحث عن المواهب»، أو عبر علاقته السابقة بدار نشر كتب الأطفال «هاربر كولينز». كما وردت مزاعم بأنه أقام علاقة جنسية مع موظفة كانت أدنى منه في السلم الوظيفي.

وفي رسالة وجهها إلى الصحافيين القائمين على التحقيق، أقر واليامز بأنه تصرف أحياناً بطيش في علاقات جنسية عابرة، وأنه لم يراعِ دائماً مشاعر الأشخاص الذين ارتبط بهم، معرباً عن ندمه على ذلك. لكنه شدد على أن الاعتراف بوجود تفاوت في النفوذ بين شخص مشهور والطرف الآخر لا يعني أنه أساء استخدام شهرته.

وقال: «لست معتدياً جنسياً، ولم أخرق القانون»، مضيفاً أنه يشعر بصدمة وحزن لأن نساء التقى بهن قبل 10 إلى 20 عاماً عبّرن الآن عن شعورهن بالأذى أو الغضب تجاهه.

تداعيات مهنية وتجارية متسارعة

وبدأت تداعيات نشر الادعاءات تظهر على مسيرة واليامز المهنية؛ إذ أنهت وكالته الأدبية تمثيله، وأزالت هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي» برامجه من منصتها الرقمية «آي بلاير»، فيما علّق حزب العمال عضويته فيه.

وامتدت الإجراءات إلى سوق الكتب، حيث أوقفت مكتبات مستقلة ومتاجر كبرى بيع مؤلفاته المخصصة للأطفال. وأعلنت سلسلة «ذا ووركس» سحب جميع عناوينه من متاجرها، فيما أكدت سلسلة «تي جي جونز» أنها لم تعد تبيع كتبه في فروعها أو عبر الإنترنت. أما «ووترستونز»، فقالت إنها تجري محادثات مع دار «هاربر كولينز» بشأن إعادة النسخ القليلة المتبقية من مؤلفاته في بعض فروعها.

ويُعد واليامز من أبرز مؤلفي كتب الأطفال في بريطانيا، إذ بدأ نشر أعماله في هذا المجال عام 2008، وأصدر منذ ذلك الحين أكثر من 40 كتاباً، شملت روايات وسلاسل قصصية وكتباً مصورة. وتضع التحقيقات الشرطية الجارية مستقبله المهني وسمعته العامة أمام اختبار جديد، في انتظار ما ستكشفه إفادات المشتكين ونتائج التحقيق.