كشفت بيانات حديثة التقطتها الأقمار الاصطناعية عن واقع مقلق تواجهه مدن ساحلية أفريقية كبرى، إذ تتراجع أجزاء من أراضيها نحو الأسفل بمعدلات تفوق التقديرات السابقة، ما قد يجعلها أكثر عرضة للفيضانات خلال العقود المقبلة، بالتزامن مع ارتفاع مستوى مياه البحار بفعل التغير المناخي.

واعتمد باحثون من جامعة «فرجينيا تك» الأميركية على صور رادارية التقطتها أقمار «سنتينل-1» التابعة لوكالة الفضاء الأوروبية، لرصد حركة التربة في 20 مدينة ساحلية أفريقية. وأظهرت النتائج أن مدناً مثل الإسكندرية المصرية ولاغوس النيجيرية تشهد هبوطاً أرضياً أسرع مما ورد في تقديرات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ عام 2021.

وتحمل النتائج أبعاداً تتجاوز التغيرات الجيولوجية، إذ تقدر الدراسة أن نحو سبعة ملايين شخص، ومليار مبنى، وأصولاً اقتصادية تصل قيمتها إلى 180 مليار دولار، قد تصبح معرضة لخطر الفيضانات بحلول عام 2050.

الإسكندرية ولاغوس في دائرة الخطر

وفقاً للدراسة، يبلغ متوسط هبوط الأرض في الإسكندرية نحو ستة مليمترات سنوياً، مقابل خمسة مليمترات في لاغوس. وإذا استمرت هذه المعدلات، فقد يكون ارتفاع مستوى مياه البحر حول الإسكندرية بحلول عام 2050 أعلى بنسبة 36% مما توقعته تقديرات الهيئة الدولية، وفق سيناريو متوسط لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري.

كما سجلت مدينة لواندا الأنغولية هبوطاً ملحوظاً، في حين بدت مدن أخرى، من بينها ديربان في جنوب أفريقيا، أكثر استقراراً، بل شهدت بعض مناطقها ارتفاعاً طفيفاً في مستوى الأرض.

ويقول الباحث الرئيسي في الدراسة، أولواسيسي داشو، إن هذه التغيرات قد لا تكون ملحوظة في الحياة اليومية، لكنها تتراكم بمرور السنوات، وترفع احتمالات الفيضانات، خصوصاً عندما يتزامن هبوط الأرض مع ارتفاع مستوى سطح البحر.

كيف رصدت الأقمار حركة الأرض؟

أتاحت بيانات الأقمار الاصطناعية للباحثين متابعة تغيرات دقيقة في سطح الأرض، تصل إلى مليمتر واحد سنوياً، وهي تفاصيل لم يكن من السهل رصدها سابقاً بسبب محدودية محطات المراقبة الأرضية في القارة الأفريقية.

وأوضح الباحث مانوشهر شيرزائي أن أقمار «سنتينل-1» تمر فوق المواقع نفسها كل ستة إلى اثني عشر يوماً، وترسل إشارات رادارية ترتد عن سطح الأرض. ومن خلال مقارنة الإشارات في عمليات الرصد المتكررة، يستطيع العلماء قياس مقدار حركة التربة، سواء باتجاه الهبوط أو الارتفاع.

ولا تعود هذه الظاهرة إلى أسباب طبيعية فقط؛ فالاستهلاك المفرط للمياه الجوفية، ولا سيما في المدن سريعة النمو، يؤدي إلى انضغاط التربة وتراجع سطحها. كما أشارت الدراسة إلى أن السد العالي على نهر النيل قد يحد من وصول الرواسب إلى مناطق ساحلية في دلتا النيل، ما يقلل من تعويض التربة التي تتعرض للهبوط في محيط الإسكندرية.

أما في لاغوس، فتبرز عمليات استصلاح الأراضي البحرية لإنشاء جزر اصطناعية، إلى جانب إقامة مبانٍ على تربة غير متماسكة، بوصفها عوامل محتملة تسهم في تفاقم المشكلة.

هل يمكن إنقاذ المدن من الغرق؟

يرى الباحثون أن رصد المناطق الأكثر عرضة للهبوط يمكن أن يساعد الحكومات على توجيه استثماراتها وخططها الوقائية بصورة أكثر دقة، خصوصاً أن جزءاً كبيراً من العوامل المسببة لهذه الظاهرة يرتبط بأنشطة بشرية يمكن الحد منها عبر سياسات محلية.

وتشمل الحلول المقترحة توفير مصادر بديلة للمياه لتقليل الاعتماد على المياه الجوفية، وتشجيع زراعة محاصيل أقل استهلاكاً للمياه، إلى جانب تعزيز إجراءات التكيف، مثل إقامة الحواجز الواقية من الفيضانات ونقل المنشآت الحيوية إلى مناطق أكثر ارتفاعاً.

ويؤكد شيرزائي أن الدول النامية ظلت تعاني نقصاً في بيانات الرصد اللازمة لمواجهة ارتفاع مستوى البحر، ما جعلها أقل حضوراً في خطط الاستعداد للمخاطر المناخية. ويأمل الباحثون أن تسهم التقنيات المستخدمة في الدراسة، المنشورة في دورية «ساينس أدفانسز»، في سد هذه الفجوة، ومساعدة الحكومات الأفريقية على الاستعداد لما قد تواجهه مدنها الساحلية في السنوات المقبلة.