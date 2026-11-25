تثير النظارات الذكية المزودة بكاميرات في فرنسا مخاوف متزايدة، بعدما تحولت إلى وسيلة لتصوير نساء وفتيات في الأماكن العامة من دون علمهن، ثم نشر المقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتعرضن للتشهير والإهانات والتهديدات، في ظاهرة دفعت جمعيات معنية بمكافحة العنف الرقمي إلى التحذير من اتساع نطاقها.

وسجلت جمعية «إي أنفانس» المعنية بحماية الأطفال ومكافحة العنف الرقمي نحو 30 حالة منذ مطلع العام الجاري وحتى السادس من تشرين الأول/أكتوبر، مقارنة ببلاغات محدودة خلال عام 2025. وأوضحت أن غالبية الضحايا من القاصرات والشابات، فيما كان ناشرو المقاطع رجالاً في الحالات التي تابعتها.

وقالت مسؤولة الجمعية، إينس لوغاندر، إن بعض المعتدين يقتربون من الفتيات في الأماكن العامة ويفتعلون أحاديث أو مواقف محرجة معهن، بينما تسجل النظارات ما يجري من دون أن تنتبه الضحايا إلى وجود كاميرا، قبل نشر المقاطع تحت ذريعة المزاح أو توثيق لقاء عابر.

ومن بين الحالات التي وثقتها الجمعية، فتاة صُورت خلال احتفالات عيد الموسيقى في باريس في حزيران/يونيو الماضي، قبل أن ينتشر التسجيل وتتلقى إهانات وتهديدات بالقتل عبر الإنترنت.

وتتركز المخاوف خصوصاً حول نظارات تنتجها شركة «ميتا»، التي تؤكد أن منتجاتها تتضمن ضوءاً صغيراً ينبه إلى تشغيل الكاميرا. لكن الجمعية ترى أن هذه الإشارة لا توفر حماية كافية، إذ قد لا تلاحظها الفتيات أو لا يدركن معناها، مشددة على أن وجودها لا يعني الموافقة على التصوير أو نشر التسجيلات.

وتطالب الجمعية شركات التكنولوجيا ومنصات التواصل باتخاذ إجراءات أكثر فاعلية، تشمل إزالة المقاطع المسيئة وإغلاق الحسابات التي تكرر انتهاك خصوصية الآخرين، بعدما أظهرت بعض الحالات عودة التسجيلات المحذوفة إلى التداول عبر حسابات جديدة.

وتساعد الجمعية الضحايا من خلال خط الدعم الوطني 3018، بجمع الأدلة وروابط التسجيلات، وتقديم طلبات حذفها، فضلاً عن إرشاد المتضررات إلى إجراءات تقديم الشكاوى والحصول على الدعم النفسي.

لكن نقص التمويل والموظفين يحدّ من قدرتها على الاستجابة للبلاغات، إذ لا تستطيع خدمة 3018 تلبية سوى نحو 40% من طلبات المساعدة اليومية، رغم تزايد الحالات خلال الأشهر الأخيرة.

وتحذر الجمعية من أن الضحايا يتعرضن لانتهاك مزدوج، يبدأ بالتصوير من دون موافقة، ويتواصل مع نشر المقاطع وتعريضهن لحملات الإساءة والتهديد على الإنترنت.