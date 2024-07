إسبانيا قدمت طلبًا للانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

قدمت إسبانيا طلبا للانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حسبما أعلنت المحكمة الجنائية في لاهاي اليوم (الأحد). الحديث يدور عن دعوى تدعي ارتكاب ابادة جماعية في قطاع غزة، وبحسب البيان، الدعوى قدمت بالفعل في 28 حزيران/يونيو - ولكن تم الإعلان عنها كما أفيد اليوم فقط.

وتنضم مدريد إلى عدد من الدول الأخرى التي أعلنت رسميا حتى الآن انضمامها إلى الدعوى القضائية، وهي نيكاراغوا والمكسيك وكولومبيا وليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية أيضًا انضمامها.

https://x.com/i/web/status/1807707560088084991