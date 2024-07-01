إسبانيا قدمت طلبًا للانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل

قدمت إسبانيا طلبا للانضمام إلى الدعوى القضائية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، حسبما أعلنت المحكمة الجنائية في لاهاي اليوم (الأحد). الحديث يدور عن دعوى تدعي ارتكاب ابادة جماعية في قطاع غزة، وبحسب البيان، الدعوى قدمت بالفعل في 28 حزيران/يونيو - ولكن تم الإعلان عنها كما أفيد اليوم فقط.

وتنضم مدريد إلى عدد من الدول الأخرى التي أعلنت رسميا حتى الآن انضمامها إلى الدعوى القضائية، وهي نيكاراغوا والمكسيك وكولومبيا وليبيا. وبالإضافة إلى ذلك، أعلنت السلطة الفلسطينية أيضًا انضمامها.

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قرار إسبانيا بشأن قضية لاهاي سبقه القرار الذي اتخذ في نهاية شهر أيار /مايو بالاعتراف بالدولة الفلسطينية. واعلن رئيس الحكومة بيدرو سانشيز إن الحكومة بقيادته أكدت في اجتماعها اليوم الاعتراف الرسمي بالدولة الفلسطينية، وأن عاصمتها لقدس الشرقية.

وأضاف أن "إسبانيا لن تعترف بأي تغييرات على حدود عام 1967 لم يتم الاتفاق عليها من قبل جميع الأطراف. القرار ليس ضد أحد، وخاصة إسرائيل - الدولة الصديقة التي تقدرها إسبانيا"، مضيفا أن "إسبانيا جدية في مساعدة السلطة في الإصلاحات المطلوبة لها، وتكرر إدانتها الشديدة لحركة حماس بشأن أحداث 7 أكتوبر".