الشرطة الألمانية تعتقل أفغانيين "خططا لهجوم" بعد حرق المصحف

كشف الادعاء الاتحادي، أن الشرطة الألمانية، اعتقلت الثلاثاء، أفغانيين اثنين بتهمة التخطيط لمهاجمة الشرطة قرب البرلمان السويدي، ردا على حرق نسخ من المصحف.

وقال مكتب المدعي العام الاتحادي في بيان إن المشتبه بهما، اللذين تم تحديد هويتهما كمواطنين أفغانيين فقط، وهما إبراهيم إم. جي، ورامين إن، اعتقلا في مدينة غيرا شرقي البلاد.

وذكر ممثلو الادعاء أن فرع تنظيم "داعش" في أفغانستان كلف المشتبه بهما في منتصف عام 2023، بتنفيذ هجوم في أوروبا ردا على حرق المصحف في السويد ودول أخرى.

وذكر البيان أن الرجلين قاما بالتحضير للهجوم على الشرطة وأشخاص آخرين بالقرب من البرلمان في العاصمة السويدية "بتنسيق وثيق" مع أعضاء داعش، بما في ذلك إجراء بحث على الإنترنت عن الموقع وقاما بمحاولة فاشلة لشراء أسلحة. ولم يتم تنفيذ الهجوم.

ونفذ نشطاء مناهضون للإسلام مجموعة من عمليات التدنيس العلني للمصحف في السويد، وهو ما أثار غضب المسلمين في جميع أنحاء العالم وتهديدات من المتطرفين.

وفي ايلول/أكتوبر، قتل شخص مسلح اثنين من مشجعي كرة القدم السويديين قبل مباراة في بروكسل، وكانت السلطات السويدية قد رفعت حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى له في آب /اغسطس.