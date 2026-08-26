أزمة مفاجئة بين روما وأديس أبابا.. لماذا استُدعي السفير الإيطالي؟

أثار قرار إيطاليا استدعاء سفيرها لدى إثيوبيا، سيم فابريتسي، بعد نحو تسعة أشهر فقط من توليه منصبه، تساؤلات حول طبيعة الخلافات بين روما وأديس أبابا.

وبحسب مرسوم رئاسي إيطالي صدر في 30 يوليو، تقرر إعادة فابريتسي إلى وزارة الخارجية قبل انتهاء مدة مهمته المعتادة. وتقول الخارجية الإيطالية إن عودته تمت في إطار ترتيب متوافق عليه، فيما تحدثت تقارير إثيوبية وإيطالية عن ضغوط من أديس أبابا لإنهاء مهمته.

خلافات حول السفير

تفيد تقارير إيطالية بأن رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد أبدى تحفظات على فابريتسي، فيما ارتبطت أسباب التوتر بمواقفه الأكثر تشددًا في ملفات التأشيرات، وتصدير المعدات العسكرية، وحقوق الإنسان، إضافة إلى انتقاداته بشأن الوضع في إقليم تيغراي.

وذهبت تقارير أخرى إلى الحديث عن إعلان فابريتسي شخصًا غير مرغوب فيه، لكن هذا الوصف لا يتطابق مع الرواية الرسمية الإيطالية التي تؤكد أن روما قررت استدعاء سفيرها وإعادته إلى الوزارة.

السفير يواجه اتهامات بأنه شدد الرقابة

وتربط تقارير صحفية إيطالية الأزمة أيضًا بمحاولات فابريتسي تشديد الرقابة داخل السفارة على حركة البضائع والتعاملات، وهي إجراءات قيل إنها أثارت استياء جهات مرتبطة بالحكومة الإثيوبية.

لكن هذه الروايات تتضمن اتهامات غير مثبتة رسميًا، بينما لم تعلن الحكومتان تفاصيل كاملة بشأن الأسباب المباشرة لإنهاء مهمة السفير.

العلاقات الاستراتيجية أكبر من الأزمة

ورغم التوتر، تبدو المصالح بين روما وأديس أبابا أوسع من أن تتأثر بسهولة بهذه الأزمة. فإثيوبيا تحتل موقعًا محوريًا في السياسة الإيطالية تجاه القرن الأفريقي، كما تشكل أحد أبرز محاور خطة ماتّي للتنمية في أفريقيا.

وفي يونيو 2026 وقعت الحكومتان حزمة تمويل بقيمة 80 مليون يورو لدعم الإصلاحات الاقتصادية والتنمية في إثيوبيا ضمن خطة ماتّي، في مؤشر على عمق التعاون الاقتصادي حتى قبل اندلاع أزمة السفير.

اختبار لسياسة ميلوني في أفريقيا

ويرى مراقبون أن القضية قد تكشف أيضًا عن تحولات داخل السياسة الخارجية الإيطالية، مع تزايد الاعتماد على العلاقات المباشرة لرئيسة الوزراء جورجيا ميلوني مع القادة الأفارقة، وفي مقدمتهم أبي أحمد.

وكان فابريتسي نفسه قد أكد قبل استدعائه عمق العلاقات بين البلدين وأهمية إثيوبيا باعتبارها دولة محورية في القرن الأفريقي، ما يعكس الفجوة بين الخطاب الرسمي حول الشراكة وبين النهاية المبكرة لمهمته.

هل تتضرر خطة ماتّي؟

على الأرجح، ستسعى روما إلى احتواء الخلاف وعدم السماح له بالتحول إلى أزمة طويلة الأمد. فالمصالح الاقتصادية والأمنية والاستراتيجية المشتركة، إلى جانب موقع إثيوبيا الإقليمي، تجعل الحفاظ على الشراكة أولوية بالنسبة للحكومة الإيطالية.

وبالتالي، قد يكون استدعاء فابريتسي مؤشرًا على خلاف دبلوماسي حاد، لكنه لا يعني بالضرورة تحولًا في العلاقة الاستراتيجية بين روما وأديس أبابا، التي تبدو حتى الآن أكثر أهمية من مصير سفير واحد.