حصلت شركة الصناعات الدفاعية البريطانية "كامبريدج إيروسبيس" على تمويل بقيمة 300 مليون دولار لتوسيع تطوير وإنتاج أنظمة اعتراض الصواريخ والطائرات المسيّرة، في جولة رفعت قيمة الشركة إلى نحو 3.4 مليارات دولار، وجعلتها واحدة من أعلى الشركات الناشئة قيمة في المملكة المتحدة.

وقادت جولة التمويل شركة "DFJ Growth" الاستثمارية، ومقرها سان فرانسيسكو، وهي من المستثمرين في شركة "سبيس إكس" التابعة لإيلون ماسك. وهذه المرة الأولى التي تعلن فيها "كامبريدج إيروسبيس" رسمياً عن جولة لجمع رأس المال.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، ستيفن باريت، إن إجمالي التمويل الذي جمعته منذ تأسيسها عام 2024 تجاوز 630 مليون دولار، فيما يعمل لديها حالياً نحو 250 موظفاً، معظمهم في بريطانيا.

صاروخان لمواجهة تهديدات مختلفة

تعتزم الشركة توجيه التمويل الجديد إلى توسيع إنتاج نظاميها الرئيسيين: "Starhammer"، وهو صاروخ اعتراضي يعمل بالدفع الصاروخي ومصمم للتعامل مع أهداف عالية السرعة، بينها الصواريخ الباليستية، و"Skyhammer"، وهو نظام اعتراض منخفض التكلفة مخصص أساساً للطائرات المسيّرة وصواريخ كروز.

ودخل "Skyhammer" بالفعل مرحلة الإنتاج، فيما تستهدف الشركة الوصول إلى إنتاج 2500 صاروخ شهرياً بحلول نهاية مارس المقبل. أما "Starhammer"، فمن المتوقع طرحه في الأسواق خلال العام المقبل.

عقود مع بريطانيا واختبارات للجيش الأميركي

على خلاف عدد من الشركات الناشئة في قطاع تكنولوجيا الدفاع، تمكنت "كامبريدج إيروسبيس" من الحصول على عقود من وزارة الدفاع البريطانية، بينها عقد بقيمة ملايين الجنيهات لتزويد القوات المسلحة البريطانية وشركاء في منطقة الخليج بصواريخ "Skyhammer".

وقال وزير الدفاع البريطاني ويس ستريتينغ إن النظام يمثل نموذجاً للصواريخ الاعتراضية منخفضة التكلفة التي تحتاج إليها القوات المسلحة لمواجهة التهديدات والحفاظ على الأمن.

وتوسعت الشركة خارج بريطانيا، ولها حضور في ألمانيا وبولندا والنرويج وأوكرانيا وأستراليا، فيما تجري حالياً محادثات مع الحكومة الأميركية بشأن إمكانية تزويدها بأنظمة الاعتراض.

وكان الجيش الأميركي قد اختبر "Skyhammer" خلال تدريبات نفذها لواء متخصص في الدفاع الجوي والصاروخي في أوروبا وأفريقيا، وفق إعلان صدر في مايو الماضي.

الحرب في الشرق الأوسط تكشف معضلة كلفة الاعتراض

وتأتي الاستثمارات الجديدة في وقت يشهد فيه قطاع الدفاع الجوي تحولاً كبيراً، بعدما كشفت الحروب في الشرق الأوسط وأوكرانيا عن فجوة متزايدة بين تكلفة الأسلحة الهجومية وتكلفة اعتراضها.

وتضطر أنظمة دفاع جوي متقدمة إلى استخدام صواريخ مرتفعة التكلفة لاعتراض طائرات مسيّرة يمكن إنتاجها واستخدامها بكلفة أقل بكثير، ما يدفع الجيوش إلى البحث عن وسائل اعتراض أكثر رخصاً وقابلية للإنتاج على نطاق واسع.

وتكتسب هذه المعادلة أهمية خاصة مع تنامي استخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ منخفضة الكلفة في ساحات القتال، بما في ذلك الطائرات المسيّرة الإيرانية من طراز "شاهد" التي استخدمتها روسيا على نطاق واسع في الحرب في أوكرانيا.

سباق على إنتاج محركات الصواريخ

ولا يقتصر التحدي على أنظمة الاعتراض نفسها، إذ تواجه صناعة الدفاع العالمية نقصاً في محركات الصواريخ العاملة بالوقود الصلب، في ظل الارتفاع الحاد في الطلب على الصواريخ والأسلحة الاعتراضية.

وفي محاولة لتوسيع قدرتها الإنتاجية، تعمل "كامبريدج إيروسبيس" على بناء مصنع في مقاطعة نورفولك البريطانية، وتقول إنه سيكون الأكبر من نوعه في أوروبا لإنتاج هذه المحركات.

وتشير هذه التطورات إلى أن سوق الدفاع الجوي الأوروبي يشهد سباقاً متسارعاً لزيادة الإنتاج، ليس فقط لمواجهة التهديدات الصاروخية التقليدية، وإنما أيضاً للتعامل مع انتشار المسيّرات الرخيصة التي تفرض معادلة جديدة على الجيوش: كيف يمكن اعتراض سلاح منخفض التكلفة من دون استنزاف مخزونات الصواريخ باهظة الثمن؟