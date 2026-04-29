أسطول"صمود" جديد في طريقه إلى غزة: شقيقة رئيسة إيرلندا على إحدى السفن

عقد رئيس الحكومة الإسرائيلي اليوم (الأربعاء) اجتماعًا في مقر وزارة الأمن بشأن "أسطول الصمود العالمي" الذي يشق طريقه نحو سواحل غزة. يضم الأسطول عشرات السفن التي انطلقت من موانئ في إسبانيا، فرنسا وتركيا، وعلى متنها حوالي 1000 مشارك من أكثر من 100 دولة.

من بين الشخصيات البارزة على متن السفن توجد الدكتورة مارغريت كونولي، شقيقة رئيسة إيرلندا وناشطة قديمة في منظمة IPSC، والتي شاركت في أساطيل سابقة منذ عام 2011 وتعمل حاليًا كطبيبة للبعثة.

بالتوازي مع التقدم في البحر، فرض وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس عقوبات على حملة جمع التبرعات للقافلة البحرية، وذلك بعد أن اعلن أنه بموجب نشاطات استخباراتية أن حماس تنظم العملية بشكل مباشر، وتهدف العقوبات إلى تعطيل مصادر تمويل هذا التنظيم.

استعدادات الشرطة والجيش الإسرائيلي لأسطول السفن الحالي تتم على خلفية محاولات مشابهة في الماضي، منها الأسطول الذي ارتبط بالناشطة غريتا تونبرغ والذي انطلق من برشلونة وتم اعتراضه في يوم الغفران الماضي. في تلك الحالات، كما في أسطول "الحرية" الأخير الذي وصل إلى المنطقة، انتهت الأحداث دون مواجهات استثنائية أو درامية في عرض البحر، وذلك بعد أن قامت قوات الأمن باعتراض السفن ونقل المشاركين لمعالجة سلطات الهجرة. حتى الآن، تتابع المنظومة الأمنية مسار الإبحار الحالي وتبحث عن الرد العملياتي المناسب.