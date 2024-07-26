مسؤول إسرائيلي يهاجم هاريس بشدة بعد تصريحها إنها "لن تسكت أمام معاناة الفلسطينيين"

ضجة في إسرائيل عقب تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قبل لقائها الليلة (الجمعة) مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. مسؤول إسرائيلي سياسي كبير في مؤتمر صحفي: "نأمل ألا تفسر حماس الكلمات التي قالتها نائب الرئيس في المؤتمر الصحفي كما لو أن هناك فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل – وبسبب ذلك سيبتعد احتمال إبرام الصفقة. كان اللقاء مع الرئيس بايدن إيجابيا للغاية. لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه عن الاجتماع مع نائبة الرئيس".

وأضاف المسؤول السياسي الكبير إنه :"خلال الحديث وخاصة في المؤتمر الصحفي، مناقشة فكرة إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية الرهيبة في قطاع غزة. وهذا ببساطة غير صحيح في الواقع. فماذا يجب أن تفكر حماس عندما تسمع ذلك؟ آمل ألا يؤدي هذا إلى التراجع لأننا أحرزنا الكثير من التقدم".

وتابع المسؤول :"وربما كانت هناك مصالح واعتبارات لم تمس الهدف الأساسي المتمثل في دفع الصفقة وجعل حماس تفهم في توقعاتها أنه لا توجد فجوة حقيقية بيننا وبين الولايات المتحدة. وما قالته لرئيس الحكومة لم تقله بنفس الطريقة في المؤتمر الصحفي. لقد فوجئنا بشكل أساسي بنبرة كلماتها في المؤتمر الصحفي".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، قالت هاريس للصحفيين: "إن صور الأطفال القتلى والأشخاص الذين يتضورون جوعًا ويفرون يائسين إلى مكان آمن، وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نكون لا مبالين للمعاناة ولن أبقى صامتة".

وفيما يتعلق باللقاء مع الرئيس بايدن، قال المسؤول الكبير: "كلما رأى أعداؤنا أن هناك توحدا في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة، كلما زادت فرصة تحقيق صفقة إطلاق سراح المختطفين، وكلما قللنا من فرص التوصل للوصول لحرب إقليمية. وكلما اتسعت هذه الفجوة، كلما ابتعدنا عن الاتفاق، وبالتالي زاد احتمال اندلاع حرب عسكرية. وكان اللقاء مع بايدن في اتجاه إيجابي لتعزيز التفاهمات (حول الصفقة)".

وتحدثت الشخصية السياسية البارزة أيضًا عن قرار الحكومة البريطانية برفع التحفظ على طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية: "تشعر إسرائيل بخيبة أمل عميقة إزاء هذا القرار. هذا قرار خاطئ بشكل أساسي، وهو مخالف للعدالة والحقيقة وينتهك حقوق جميع الديمقراطيات لمحاربة الإرهاب."

ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريش على كلام هاريس في تغريدة على موقع X: "كشفت كاميلا هاريس للعالم أجمع عما كنت أقوله منذ أسابيع، ما هو السبب الحقيقي وراء الصفقة. الاستسلام للسنوار، ووقف الحرب بطريقة تسمح لحماس لاستعادة قوتها وإهمال معظم المختطفين في أسر حماس ولا يجوز الوقوع في هذا الفخ!".

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وبالإضافة إلى ذلك، وفيما يتعلق بالمحادثات المتعلقة بصفقة الرهائن، قال مسؤول سياسي آخر: "يمكن للوفد أن يغادر غدا بسبب مشاكل تنسيق وأمور غير مرتبطة بنا. وقال إن إسرائيل ستقدم اقتراحها إلى حماس خلال يومين. ومن المهم أن يتم التنسيق قدر الإمكان مع الولايات المتحدة قبل مغادرة الوفد إلى قطر. التقينا أهالي مختطفين يحملون الجنسية الأمريكية وقلنا لهم هناك، دون الخوض في التفاصيل، إنه كلما توحدت مواقفنا مع الأميركيين، كلما زادت فرصة تحقيق الإفراج ونبعد احتمال اشتعال الحرب في المنطقة. وكلما اتسعت هذه الفجوة، كلما ابتعدنا عن الصفقة وزادت احتمالية اندلاع حرب عسكرية. لن يكون هناك وضع نعقد فيه صفقة وننهي الحرب، لا يوجد مثل هذا الوضع".

Amos Ben Grachoum

وذكر المصدر أيضا أنه خلال لقاء مع مستشار الأمن القومي جاك سوليفان، "عارضت إسرائيل بشدة العقوبات الأخيرة التي فرضتها الإدارة الأمريكية على المستوطنين والناشطين اليمينيين". أما بالنسبة للجبهة الشمالية، أضاف: "نحن لا نبحث عن ضوء أخضر من الأميركيين للقيام بنشاط عسكري من شأنه أن يُبقي حزب الله بعيداً عن الحدود. ومن الواضح لهم أننا لن نترك الوضع على هذا النحو. نحن نبحث عن الطريق الدبلوماسي، وإذا لم يكن كذلك، فعندئذ هناك طريق آخر، ولن نقدم أرض مقابل صمت حزب الله. اختبار التسوية في الشمال هو: هل يمكننا إعادة السكان هناك - نعم أم لا".

وسئل المسؤول السياسي عما إذا كان يخشى تشديد موقف الإدارة والرئيس تجاه إسرائيل بعد انسحاب بايدن من السباق: "يبدو أن كل شيء ممكن، لكنني لا أعتقد أنه سيحدث. نحن نسير على طريق التعاون وإغلاق الفجوات. لذلك من هذا الجانب ، فإن المؤتمر الصحفي لهاريس إشكالي".

وفي ما يتعلق بالصفقة أيضاً، قال المصدر: "لم يتغير شيء في الشروط الأساسية. الضغط من داخل الأجهزة في إسرائيل على رئيس الحكومة هو في اتجاه واحد، عليه هو فقط. الضغط الشعبي عليه يبعد الصفقة. يريد نتنياهو مضاعفة عدد الرهائن الأحياء المفرج عنهم في الصفقة. سنقدم مقترحاً إسرائيلياً جديداً خلال أيام قليلة". وبخصوص التطبيع مع السعودية، يقول المصدر:"هناك إمكانية للتوصل إلى اتفاق خلال خمسة أشهر، فلماذا لا؟ إذا كانت الأثمان مقبولة بالنسبة لنا. ويمكن أن تتطور تجاه ذلك حتى قبل الانتخابات هناك. لدينا مصلحة مشتركة."

كما رد وزير الأمن القومي إيتامار بن جفير على البيان وكتب على حسابه X: "لن يكون هناك وقف لإطلاق النار، سيدتي المرشحة".

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وفيما يتعلق بعقوبات الإدارة على نشطاء اليمين، قال: "كنا حازمين للغاية بشأن العقوبات ولم نتفق على كل شيء. يقولون إن بعض الأشياء التي نشرت غير صحيحة. ويزعمون أن المنشورات عن نية فرض عقوبات على الوزيرين سموتريتش وبن غفير ليست صحيحة، وأنه لا توجد نية من هذا القبيل. في يهودا والسامرة (الاسم العبري للضفة الغربية)، حيث كانت هناك هجمات شديدة ضد المواطنين الإسرائيليين كل يوم تقريبًا. كم عدد الإرهابيين الذين قتلوا؟ كم عدد الفلسطينيين الذين قتلوا؟ هذا هو 1 مقابل 50".

أما الرئيس السابق دونالد ترامب، الذي من المنتظر أن يلتقي نتنياهو في فلوريدا خلال النهار، فقال المسؤول إن "حالة العلاقات بين الاثنين جيدة. وتحدث الاثنان قبل محاولة الاغتيال، في 4 تموز/يوليو، وقد هنأه نتنياهو بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي."

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