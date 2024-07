مسؤول إسرائيلي يهاجم هاريس بشدة بعد تصريحها إنها "لن تسكت أمام معاناة الفلسطينيين"

ضجة في إسرائيل عقب تصريحات نائبة الرئيس الأمريكي، كامالا هاريس، قبل لقائها الليلة (الجمعة) مع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في البيت الأبيض. مسؤول إسرائيلي سياسي كبير في مؤتمر صحفي: "نأمل ألا تفسر حماس الكلمات التي قالتها نائب الرئيس في المؤتمر الصحفي كما لو أن هناك فجوة بين الولايات المتحدة وإسرائيل – وبسبب ذلك سيبتعد احتمال إبرام الصفقة. كان اللقاء مع الرئيس بايدن إيجابيا للغاية. لا أستطيع أن أقول الشيء نفسه عن الاجتماع مع نائبة الرئيس".

وأضاف المسؤول السياسي الكبير إنه :"خلال الحديث وخاصة في المؤتمر الصحفي، مناقشة فكرة إنهاء الحرب والأزمة الإنسانية الرهيبة في قطاع غزة. وهذا ببساطة غير صحيح في الواقع. فماذا يجب أن تفكر حماس عندما تسمع ذلك؟ آمل ألا يؤدي هذا إلى التراجع لأننا أحرزنا الكثير من التقدم".

وتابع المسؤول :"وربما كانت هناك مصالح واعتبارات لم تمس الهدف الأساسي المتمثل في دفع الصفقة وجعل حماس تفهم في توقعاتها أنه لا توجد فجوة حقيقية بيننا وبين الولايات المتحدة. وما قالته لرئيس الحكومة لم تقله بنفس الطريقة في المؤتمر الصحفي. لقد فوجئنا بشكل أساسي بنبرة كلماتها في المؤتمر الصحفي".

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس، قالت هاريس للصحفيين: "إن صور الأطفال القتلى والأشخاص الذين يتضورون جوعًا ويفرون يائسين إلى مكان آمن، وأحيانًا ينزحون للمرة الثانية أو الثالثة أو الرابعة. لا يمكننا أن نغض الطرف عن هذه المآسي. لا يمكننا أن نكون لا مبالين للمعاناة ولن أبقى صامتة".

وفيما يتعلق باللقاء مع الرئيس بايدن، قال المسؤول الكبير: "كلما رأى أعداؤنا أن هناك توحدا في المواقف بين إسرائيل والولايات المتحدة، كلما زادت فرصة تحقيق صفقة إطلاق سراح المختطفين، وكلما قللنا من فرص التوصل للوصول لحرب إقليمية. وكلما اتسعت هذه الفجوة، كلما ابتعدنا عن الاتفاق، وبالتالي زاد احتمال اندلاع حرب عسكرية. وكان اللقاء مع بايدن في اتجاه إيجابي لتعزيز التفاهمات (حول الصفقة)".

وتحدثت الشخصية السياسية البارزة أيضًا عن قرار الحكومة البريطانية برفع التحفظ على طلب المدعي العام في المحكمة الجنائية: "تشعر إسرائيل بخيبة أمل عميقة إزاء هذا القرار. هذا قرار خاطئ بشكل أساسي، وهو مخالف للعدالة والحقيقة وينتهك حقوق جميع الديمقراطيات لمحاربة الإرهاب."

ورد وزير المالية بتسلئيل سموتريش على كلام هاريس في تغريدة على موقع X: "كشفت كاميلا هاريس للعالم أجمع عما كنت أقوله منذ أسابيع، ما هو السبب الحقيقي وراء الصفقة. الاستسلام للسنوار، ووقف الحرب بطريقة تسمح لحماس لاستعادة قوتها وإهمال معظم المختطفين في أسر حماس ولا يجوز الوقوع في هذا الفخ!".

