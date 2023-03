جوائز ذا بيست لعام 2022: ليونيل ميسي أفضل لاعب ومنتخب الأرجنتين يهيمن على الجوائز

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي(35 عاما) بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية في حياته لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، متفوقا على الفرنسيين كيليان مبابي وكريم بنزيمة، بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد غياب 36 عاما.

وسجل ميسي سبعة أهداف خلال كأس العالم 2022 وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحفل في قاعة "سال بليل" بالعاصمة الفرنسية باريس، للكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2022.