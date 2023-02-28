جوائز ذا بيست لعام 2022: ليونيل ميسي أفضل لاعب ومنتخب الأرجنتين يهيمن على الجوائز

فازت جماهير منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل جمهور، نظرا لمساندته لـ"راقصي التانجو" في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.

فاز النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي(35 عاما) بجائزة الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمرة الثانية في حياته لأفضل لاعب في العالم لعام 2022، متفوقا على الفرنسيين كيليان مبابي وكريم بنزيمة، بعد قيادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم 2022 في قطر، بعد غياب 36 عاما.

وسجل ميسي سبعة أهداف خلال كأس العالم 2022 وحقق الكرة الذهبية الثانية له في البطولة بعدما قاد الأرجنتين للفوز في النهائي 4-2 على فرنسا بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الإضافي بالتعادل 3-3 فيما وصفتها الصحف بأنها واحدة من أفضل المباريات النهائية في تاريخ كأس العالم لتحقق الأرجنتين اللقب لأول مرة منذ 1986.

ونظم الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" الحفل في قاعة "سال بليل" بالعاصمة الفرنسية باريس، للكشف عن الفائزين بجوائز "ذا بيست" للأفضل في عام 2022.

https://twitter.com/i/web/status/1630336538298007558 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking manage preferences .

وفاز الأرجنتيني إيمليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا الإنجليزي، بجائزة افضل حارس متفوقا على المغربي ياسين بونو، حارس مرمى إشبيلية الإسباني، والبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى ريال مدريد.في ما فاز الأرجنتيني ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتيني، بجائزة أفضل مدرب، بعدما نجح في إعادة منتخب الأرجنتين للفوز بلقب كأس العالم، بعد غياب استمر 36 عاما، منذ التتويج باللقب للمرة الأخيرة عام 1986، متفوقا على الإيطالي كارلو أنشيلوتي، مدرب ريال مدريد الإسباني، والإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي.وأعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم في وقت سابق من يوم الاثنين تمديد عقد سكالوني حتى عام 2026.

وفازت جماهير منتخب الأرجنتين بجائزة أفضل جمهور، نظرا لمساندته لـ"راقصي التانجو" في بطولة كأس العالم 2022 في قطر.