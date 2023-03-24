رياض محرز ينقذ منتخب الجزائر من السقوط امام ِالنيجر

محرز يقود الجزائر إلى تخطي عقبة النيجر في التصفيات الأفريقية

فاز منتخب الجزائر فوزا صعبا على منتخب النيجر بنتيجة (2-1) في اطار تصفيات كأس أمم أفريقيا 2023 والتي ستنظّنم في ساحل العاج مطلع عام 2024، وجرت المباراة ليلة امس الخميس على ملعب نيلسون مانديلا بالعاصمة الجزائرية، وذلك لأول مرة، بعد أن جرى تدشين هذا الملعب بداية العام الجاري بمناسبة إجراء بطولة أفريقيا للاعبين المحليين بالجزائر.

Giuseppe CACACE / AFP النجم الجزائري رياض محرز - لاعب مانشستر سيتي

وبقي المنتخب الجزائري في صدارة المجموعة برصيد 9 نقاط من 3 انتصارات، أمام النيجر (3)، وتنزانيا وأوغندا (نقطة واحدة لكل منهما). بحيث دخل المدرب جمال بلماضي اللقاء بتشكيل شهد إجراء عدة تغييرات، أبرزها إشراك حارس آنجيه الفرنسي أنتوني ماندريا بدلاً لرايس وهاب مبولحي، وريان آيت نوري في مركز الظهير الأيسر بدلا من رامي بن سبعيني.

وكان منتخب النيجر المبادر التسجيل في الدقيقة 38 إثر ارتباك في دفاع المنتخب الجزائري وخروج خاطئ للحارس أنطوان ماندريا ليسجل اللاعب دانييل سوسا هدف السبق للضيوف.

وأجرى بلماضي جملة من التغييرات في بداية الشوط الثاني، خاصة التغيير الذي شهد الدفع ببغداد بونجاح مهاجم السد القطري. ونجح بونجاح في الإسهام في تعديل النتيجة عند الدقيقة 54، عبر رأسية أكملها مدافع النيجر رحيم الحسن بالخطأ في مرماه بعد تمريرة عرضية من يوسف بلايلي.

و في الدقيقة قبل الأخيرة من زمن اللقاء، مرر البديل بدر الدين بوعناني الكرة بشكل رائع للقائد محرز الذي أودعها الشباك بسهولة، ومن المقرر ان بيلتقي المنتخبان في لقاء الإياب الاثنين المقبل برادس في تونس العاصمة بعد رفض الاتحاد الأفريقي للعبة (كاف) إقرار اللعب في النيجر.