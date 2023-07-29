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نادي الأهلي السعودي يتعاقد مع الجزائري رياض محرز

i24NEWS

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رياض محرز الجزائري يلعب خلال مباراة المجموعة الخامسة لكأس إفريقيا للأمم 2022 بين الجزائر وسيراليون على ملعب جابوما في دولا بالكاميرون يوم الثلاثاء 11 يناير 2022
(AP Photo/Sunday Alamba)رياض محرز الجزائري يلعب خلال مباراة المجموعة الخامسة لكأس إفريقيا للأمم 2022 بين الجزائر وسيراليون على ملعب جابوما في دولا بالكاميرون يوم الثلاثاء 11 يناير 2022

ووقّع محرز عقدا لمدة 4 مواسم مع أهلي جدة، وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار).

كشف نادي أهلي جدة العائد حديثا إلى الدوري السعودي لكرة القدم، أمس الجمعة، عن تعاقده مع الجناح الدولي الجزائري رياض محرز المتوج مع مانشستر سيتي بطلا للدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا الموسم المنصرم.

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ونشر النادي السعودي -عبر حسابه على تويتر- مقطع فيديو يظهر فيه اللاعب الجزائري يرتدي قميص الفريق مرفقا بعبارة "انتهى الانتظار، رياض حقيقة"، في إشارة إلى انتقال اللاعب الجزائري بعد 5 مواسم مع سيتي حقق خلالها 11 لقبا.

ووقّع محرز عقدا لمدة 4 مواسم مع أهلي جدة، وأشارت تقارير إلى أن الصفقة بلغت 30 مليون جنيه إسترليني (نحو 38 مليون دولار).

وقال محرز في رسالة وداعية إلى جماهير نادي مانشستر سيتي "أتيت إلى سيتي للفوز بالألقاب والاستمتاع بكرة القدم وقد حققت كل ذلك وأكثر".

وتابع "أمضيت 5 أعوام لا تُنسى مع هذا النادي، وعملت إلى جانب لاعبين مذهلين، جماهير رائعة، والمدرب الأفضل في العالم".

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