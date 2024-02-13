مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي، يطالب"الفاف" بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده ديسمبر 2026، مقابل الرحيل

هدد المدرب السابق للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” باللجوء إلى “الفيفا” من أجل الحصول على كامل مستحقاته، حيث ابلغ بلماضي“الفاف” بنيتهاللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أجل أقصاه 8 أيام، وطالب بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.

فيما أكدت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن"الفاف" جددت رفضها لمطالب بلماضي، وتمسكت بمنحه 3 أشهر كتعويض على أقصى تقدير.

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يأتي ذلك في الوقت الذي كشفت فيه بعض المصادر الإعلامية الجزائرية، عن هوية أبرز المرشحين لتولي تدريب للمنتخب الوطني، خلفا لجمال بلماضي. وحسب مصادر موقع"النهار" الإخباري الجزائير، فإن "الفاف تقلص قائمة مفاوضاتها مع البرتغاليان كارلوس كيروش و جوزيه بيسيرو".

وكانت “الفاف” قد أعلنت عن نهاية مغامرة جمال بلماضي، على رأس المنتخب الجزائري جراء الانتكاسات المتكررة في السنوات المنصرمة، وعلى رأسهاا الخروج المبكر من كأس أمم افريقيا 2023 الذي نظم في كوت ديفوار.