مدرب المنتخب الجزائري السابق جمال بلماضي، يطالب"الفاف" بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده ديسمبر 2026، مقابل الرحيل

هدد المدرب السابق للمنتخب الجزائري، جمال بلماضي، الاتحادية الجزائرية لكرة القدم “فاف” باللجوء إلى “الفيفا” من أجل الحصول على كامل مستحقاته، حيث ابلغ بلماضي“الفاف” بنيتهاللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” في أجل أقصاه 8 أيام، وطالب بكل رواتبه الشهرية إلى غاية نهاية عقده ديسمبر 2026، مقابل الرحيل.

فيما أكدت مصادر مقربة من الاتحادية الجزائرية لكرة القدم، أن"الفاف" جددت رفضها لمطالب بلماضي، وتمسكت بمنحه 3 أشهر كتعويض على أقصى تقدير.

