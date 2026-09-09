احتجاج جماهير ريال مدريد: شتموا سانشيز ودعوا لمهاجمة اليهود والمسلمين

قبل انطلاق المباراة بين ريال مدريد وإنتر ميلانو ضمن دوري أبطال أوروبا مساء أمس (الثلاثاء)، تحول استاد سانتياغو برنابيو إلى بؤرة لعاصفة سياسية وأحداث كراهية.

في المدرج الجنوبي، رفع مشجعو ريال مدريد لافتات تحمل شعار المدينة ذاتية الحكم سبتة، على خلفية أزمة التسلل الجماعي إلى الجيب الإسباني، لكن اللفتة سرعان ما تحولت إلى عرض غضب شديد: داخل الملعب أُطلقت هتافات نابية ضد رئيس وزراء إسبانيا، بينما في الخارج تم توثيق بعض المشجعين وهم يطلقون هتافات معادية للسامية وتحريضية عنيفة.

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خلال الدقائق التي سبقت صافرة البداية، وقف عشرات الآلاف من المشجعين في المدرجات وهتفوا وهم يرددون: "سبتة ليست للبيع، يجب حماية سبتة". لاحقًا، وجه الجالسون في الملعب غضبهم نحو السلطة في مدريد، واهتز الاستاد عندما صرخ المشجعون في المدرجات باتجاه رئيس الوزراء: "بيدرو سانشيز، ابن زنية!".

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العرض داخل الملعب حظي بإشادات على شبكات التواصل الاجتماعي من نشطاء يمينيين دوليين، بينهم الناشط اليميني الأمريكي بني جونسון الذي وصفه بـ"وقفة ضد الغزو الإسلامي"، والناشط اليميني المتطرف البريطاني تومي روبنسون الذي شدد على صدى الهتافات في الاستاد.

من ناحية أخرى، خارج أبواب الملعب، أخذت الأحداث منعطفًا خطيرًا ومقلقًا، حيث سُمع مشجعو الفريق وهم يهتفون هتافات عنيفة ضد اليهود والمهاجرين: "اليهودي الذي أراه، هو اليهودي الذي أركله. إسبانيا نصرانية وليست مسلمة".

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التصعيد الحاد في الشارع الإسباني حول قضية الهجرة يُلاحظ منذ أن أفاد تقرير استخباراتي للشرطة الإسبانية مؤخرًا بأن قوات الأمن المغربية وجهت تدفق عشرات الآلاف من المهاجرين إلى حدود سبتة - وهو اكتشاف أدى إلى مظاهرات جماهيرية واتهامات شديدة من قبل اليمين بعجز الحكومة.