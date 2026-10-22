"عربية مقرفة".. عقوبة قاسية لمدرب إسرائيلي بعد إهانة حكمة مباراة كرة قدم

قررت المحكمة التأديبية لكرة القدم الإسرائيلية إيقاف ساهر مزراحي، مدرب "أجودات حولون" الذي يتنافس في الدرجة الثانية، 10 مباريات فعلية، مع فرض عقوبة إضافية بالإيقاف 20 مباراة مع وقف التنفيذ، بعد إدانته بسلوك عنصري ومسيء وإهانة حكمة المباراة. وصدر الحكم غيابيًا بعدما لم يحضر المدرب جلسة الاستماع.

وبحسب تقرير حكمة المباراة آية فريج، ابنة النائب السابق في الكنيست عيساوي فريج، احتسبت ركلة جزاء لصالح بيتار بتاح تكفا في الدقيقة 92، قبل أن يدخل مدرب "أجودات حولون" إلى أرض الملعب ويصرخ في وجهها قائلًا: "أنت لا تفهمين شيئًا".

وأضافت فريج في إفادتها أنه بعد إشهار البطاقة الحمراء في وجه مزراحي، وجّه إليها عبارات بذيئة وعنصرية تضمنت إهانات بسبب كونها عربية وامرأة. كما أشارت إلى أن مدير فريق "اجودات حولون" تدخّل لمنع المدرب من الاقتراب منها، بعدما لوّح بقبضته باتجاهها.

وفرض القاضي التأديبي شاي يشينوفسكي ياريف العقوبة بعد أن خلص إلى أن المدرب تجاوز الحدود، مستندًا إلى بنود تتعلق بالسلوك العنصري والمسيء وإهانة الحكام.

ويُعتبر مزراحي أحد أبرز رموز نادي بني يهودا في تسعينيات القرن الماضي ومطلع الألفية، كما عمل سبعة مواسم في قسم الناشئين بالنادي، حيث عُرف بوصفه أحد اللاعبين البارزين والمحبوبين في تاريخه. وكان قد أنهى عمله في مدرسة كرة القدم التابعة لبني يهودا خلال الصيف الماضي.