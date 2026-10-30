تتزايد التكهنات بشأن إمكانية عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى بلاده، عبر بوابة نادي نيولز أولد بويز الذي بدأ فيه مسيرته الكروية، مع تقارير تتحدث عن احتمال انضمامه إلى الفريق في يناير/كانون الثاني 2027، في وقت نفى فيه الصحفي فابريتسيو رومانو وجود نية لدى اللاعب لمغادرة إنتر ميامي.

وذكر الصحفي الأرجنتيني غونزالو كلافيوغوني، خلال برنامج على شبكة «كادينا 3» في مدينة روساريو، أن فرصة عودة ميسي إلى نيولز أولد بويز أصبحت أقرب من أي وقت مضى، مشيرًا إلى احتمال ارتدائه قميص النادي اعتبارًا من مطلع عام 2027.

من جانبه، أفاد موقع «روساريو/12» بأن إدارة النادي الأرجنتيني بدأت اتصالات مع إنتر ميامي لبحث إمكانية انضمام ميسي إلى صفوف الفريق لمدة ستة أشهر تقريبًا.

رومانو: ميسي لا يخطط لمغادرة إنتر ميامي

في المقابل، نفى الصحفي المتخصص في سوق الانتقالات فابريتسيو رومانو وجود توجه لدى ميسي للرحيل عن إنتر ميامي، مؤكدًا أن النجم الأرجنتيني سعيد باستمراره مع النادي الأميركي ولا يفكر حاليًا في تغيير فريقه.

وقال رومانو إن ميسي وعائلته يشعرون بالارتياح في الولايات المتحدة، وإن اللاعب يركز بالكامل على مشواره مع إنتر ميامي، رغم التقارير المتداولة بشأن عودته إلى ناديه الأول في الأرجنتين.

وأضاف أن عقد ميسي يمتد حتى نهاية عام 2028، وأنه يرغب في احترامه، مع احتمال الاستمرار مع الفريق بعد ذلك، موضحًا أن القرار النهائي بشأن مستقبله سيبقى بيد اللاعب.

نيولز أولد بويز.. محطة البداية في مسيرة ميسي

وبدأ ميسي مسيرته الكروية في أكاديمية نيولز أولد بويز بمدينة روساريو، مسقط رأسه، قبل انتقاله إلى برشلونة الإسباني في صيف عام 2000، من دون أن يخوض أي مباراة مع الفريق الأول للنادي الأرجنتيني.

وحتى الآن، لم يصدر تأكيد رسمي بشأن وجود اتفاق أو مفاوضات نهائية لعودة ميسي إلى الأرجنتين، لتبقى التقارير المتداولة متعارضة مع تأكيدات رومانو بشأن تمسك اللاعب بمواصلة مشواره مع إنتر ميامي.