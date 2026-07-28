أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم رسميًا، اليوم الثلاثاء، تعيين النجم السابق زين الدين زيدان مدربًا جديدًا للمنتخب الفرنسي، خلفًا للمدرب ديدييه ديشان الذي قاد الديوك لمدة 12 عامًا.

وسيبدأ زيدان، أسطورة ريال مدريد والمنتخب الفرنسي، مرحلة جديدة في مسيرته التدريبية من بوابة المنتخب الوطني، بعد أن ابتعد عن التدريب منذ رحيله عن ريال مدريد قبل خمس سنوات.

وقال زيدان خلال تقديمه مدربًا لمنتخب فرنسا: "أنهيت مهمتي مع ريال مدريد قبل خمس سنوات، ومنذ ذلك الحين رفضت جميع العروض لأن الشيء الوحيد الذي كنت أريده هو تدريب المنتخب. كان هذا حلمي، والآن حصلت على الفرصة وسأفعل كل ما بوسعي لكي يواصل هذا المنتخب تحقيق الانتصارات".

ويأتي تعيين زيدان بعد فترة طويلة من التكهنات حول مستقبله التدريبي، خاصة مع ارتباط اسمه مرارًا بقيادة المنتخب الفرنسي، قبل أن تتحقق الخطوة رسميًا.

من جهته، أكد رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم فيليب ديالو أن عقد زيدان سيمتد لمدة أربع سنوات، حتى نهاية كأس العالم 2030، نافيًا التقارير التي تحدثت عن إمكانية توقيع عقد أطول.

ويحمل زيدان سجلًا حافلًا كلاعب ومدرب، إذ قاد ريال مدريد لتحقيق العديد من الألقاب، من بينها ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا، قبل أن يخوض الآن تحدي قيادة منتخب بلاده، الذي يسعى للحفاظ على مكانته بين كبار منتخبات العالم.