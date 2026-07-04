كأس العالم 2026: هل ينجح المنتخب المغربي في تخطي عقبة نظيره الكندي وبلوغ الربع النهائي؟

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة التي ستجمع المنتخب المغربي بنظيره الكندي في ثمن نهائي كأس العالم، وهي مباراة لا تحتمل أنصاف الحلول، إذ لا مجال فيها للتعويض أو تصحيح الأخطاء، بل هي امتحان حقيقي لمدى نضج المنتخبين وقدرتهما على التعامل مع ضغط الأدوار الإقصائية. وبين الطموح المغربي المشروع، والحلم الكندي المتنامي، تبدو كل الاحتمالات مفتوحة حتى إطلاق صافرة النهاية.

يدخل المنتخب المغربي اللقاء مدفوعًا بإرث كروي متصاعد، صنعته أجيال آمنت بأن الكرة المغربية قادرة على منافسة كبار العالم، ولم يعد بلوغ الأدوار المتقدمة مجرد أمنية، بل هدفًا واقعيًا تؤيده الإمكانات الفنية، والانضباط التكتيكي، والخبرة التي اكتسبها اللاعبون من احتكاكهم بأقوى الدوريات العالمية. كما أن شخصية المنتخب في المباريات الكبرى أصبحت أكثر اتزانًا وصلابة، فلا يندفع بلا حساب، ولا يتراجع إلا وفق مقتضيات الخطة، وهو ما يمنحه أفضلية معنوية قبل صافرة البداية.

في المقابل، لا ينبغي النظر إلى المنتخب الكندي باعتباره خصمًا يسهل تجاوزه. فقد شهدت الكرة الكندية تطورًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة، وأثبت منتخبها امتلاكه عناصر شابة تجمع بين القوة البدنية والسرعة والجرأة الهجومية. ويتميز بأسلوب مباشر يعتمد على التحولات السريعة واستغلال المساحات، الأمر الذي قد يربك أي منافس يفتقد التركيز أو يبالغ في الاندفاع الهجومي.

وسيكون مفتاح الانتصار بالنسبة للمنتخب المغربي في قدرته على فرض نسق اللعب منذ الدقائق الأولى، والحد من خطورة المرتدات الكندية، مع استثمار جودة لاعبي الوسط في الاستحواذ وصناعة الفرص، دون التفريط في التوازن الدفاعي. كما أن الفعالية أمام المرمى ستكون عنصرًا حاسمًا، لأن مباريات خروج المغلوب كثيرًا ما تُحسم بتفصيلة صغيرة أو هفوة عابرة أو كرة ثابتة متقنة.

ولا يقل الجانب النفسي أهمية عن الجوانب الفنية، فالفريق الذي ينجح في كبح التوتر، ويحافظ على رباطة جأشه، سيكون الأقرب إلى العبور. وفي مثل هذه المواجهات، لا تكفي المهارة وحدها، بل لا بد من التحلي بالصبر، وحسن إدارة فترات الضغط، والقدرة على استثمار اللحظات الحاسمة.

إن بلوغ الدور ربع النهائي سيكون إنجازًا جديدًا يرسخ المكانة المتقدمة للكرة المغربية على الساحة الدولية، ويؤكد أن ما تحقق في السنوات الأخيرة لم يكن وليد الصدفة، بل ثمرة عمل طويل ورؤية واضحة. غير أن هذا الحلم يظل مرهونًا بما سيقدمه اللاعبون فوق المستطيل الأخضر، حيث لا تعترف كرة القدم بالتوقعات، وإنما تحسمها الإرادة والانضباط وحسن استثمار الفرص. وبين التفاؤل المشروع والحذر الواجب، يبقى الأمل معقودًا على أن ينجح أسود الأطلس في تجاوز العقبة الكندية، وكتابة فصل جديد من فصول المجد الكروي المغربي.