أولمبياد باريس 2024: منتخب المغرب لكرة القدم يتعادل مع نظيره الأرجنتيني (2-2)

وحقق هدف الفوز النجم سفيان رحيمي في الدقيقة 51 من المباراة

i24NEWS
i24NEWS
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يلتقط المنتخب المغربي صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية للرجال بين الأرجنتين والمغرب على ملعب جيوفروي-جويتشارد خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، الأربعاء 24 يوليو 2024، في سانت إتيان، فرنسا.
يلتقط المنتخب المغربي صورة جماعية قبل مباراة كرة القدم للمجموعة الثانية للرجال بين الأرجنتين والمغرب على ملعب جيوفروي-جويتشارد خلال الألعاب الأولمبية الصيفية 2024، الأربعاء 24 يوليو 2024، في سانت إتيان، فرنسا.AP Photo/Silvia Izquierdo

تعادل المنتحب المغربي مع نظيره الأرجنتيني في مباراته الأولى خلال منافسات كرة القدم ببطولة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بالنتيجة 2-2.

وجاء هدف المنتخب المغربي الثاني عن طريق النجم سفيان رحيمي في الدقيقة 51 من المباراة من خلال ركلة جزاء ويضيف بذلك هدف التقدم بعد الهدف الذي سجل في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

ويتواجد المنتخب المغربي في منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، الى جانب كل من الأرجنتين، العراق بالإضافة إلى أوكرانيا.

https://x.com/i/web/status/1814344479362396477

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