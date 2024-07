أولمبياد باريس 2024: منتخب المغرب لكرة القدم يتعادل مع نظيره الأرجنتيني (2-2)

تعادل المنتحب المغربي مع نظيره الأرجنتيني في مباراته الأولى خلال منافسات كرة القدم ببطولة دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" بالنتيجة 2-2.

وجاء هدف المنتخب المغربي الثاني عن طريق النجم سفيان رحيمي في الدقيقة 51 من المباراة من خلال ركلة جزاء ويضيف بذلك هدف التقدم بعد الهدف الذي سجل في الدقيقة 45 من الشوط الأول.

ويتواجد المنتخب المغربي في منافسات المجموعة الثانية من مسابقة كرة القدم في أولمبياد باريس 2024، الى جانب كل من الأرجنتين، العراق بالإضافة إلى أوكرانيا.

https://x.com/i/web/status/1814344479362396477