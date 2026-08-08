ليونيل ميسي يفقد والده.. وفاة خورخي ميسي عن 68 عامًا بعد صراع مع المرض

توفي خورخي ميسي، والد نجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مساء الجمعة عن عمر 68 عامًا، بعد معاناة مع المرض، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام أرجنتينية.

وذكر موقع «إنفو باي» أن خورخي ميسي توفي في أحد مستشفيات مدينة روساريو، فيما تلقى نجله ليونيل خبر الوفاة قبل ساعات من مباراة فريقه إنتر ميامي أمام مونتيري المكسيكي.

كان خورخي ميسي أحد أبرز الأشخاص الذين لعبوا دورًا في مسيرة نجله الكروية، إذ تولى إدارة العديد من شؤونه خارج الملعب ورافقه خلال المراحل الأولى من مشواره.

وساهم خورخي في توفير العلاج اللازم لليونيل خلال طفولته، عندما كان لاعبًا ناشئًا في صفوف نيويلز أولد بويز، قبل أن ينتقل معه إلى إسبانيا في بداية رحلة البحث عن فرصة احترافية في أوروبا.

وبقي إلى جانب نجله خلال سنواته الأولى في برشلونة، بينما تولت والدة ميسي الاهتمام ببقية أفراد الأسرة في روساريو.

عائلة ميسي حاضرة في مسيرته

كان خورخي ميسي يظهر باستمرار إلى جانب أفراد العائلة خلال البطولات الكبرى، كما اعتاد مشاركة صور ومنشورات تحتفي بإنجازات نجله وبأفراد أسرته وأحفاده.

وكان غياب عائلة ميسي عن بعض المناسبات خلال كأس العالم الأخيرة في الولايات المتحدة قد لفت الانتباه، باستثناء ظهور زوجته أنتونيلا روكوزو مع أبنائهما تياغو وماتيو وتشيـرو.

وكان ليونيل ميسي قد تحدث خلال منافسات كأس العالم 2026 عن مروره بفترة شخصية صعبة، بعد تأثره وبكائه عقب تسجيله هدفًا في إحدى مباريات البطولة.

وعندما سُئل عن سبب تأثره، أوضح أن الأمر لا يتعلق بكرة القدم، مشيرًا إلى أنه مر بـ«أيام صعبة ومعقدة»، ومؤكدًا امتنانه لزملائه وأفراد بعثة المنتخب الذين وقفوا إلى جانبه.

وفي مقابلة لاحقة مع زميله السابق خوان بابلو سورين، أكد ميسي أن مشاعره كانت مرتبطة بالعائلة بالدرجة الأولى، قائلًا إن عائلته كانت دائمًا إلى جانبه وتسانده.

وكانت عائلة ميسي قد أصدرت في وقت سابق بيانًا لتوضيح الحالة الصحية لخورخي، أكدت فيه أنه كان يخضع للمتابعة الطبية وأن حالته كانت تتحسن ضمن الوضع الصحي الذي كان يعاني منه.

ويُعد خورخي ميسي من أبرز الشخصيات التي ارتبط اسمها بالمسيرة الاحترافية لليونيل، بعدما رافقه منذ سنواته الأولى وساهم في إدارة شؤونه خلال رحلة تحوله إلى أحد أبرز نجوم كرة القدم في العالم.