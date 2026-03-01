انسحاب مفاجئ للفريق الإسرائيلي من أوزبكستان وغموض يكتنف طريقة مغادرتهم

انسحب منتخب الجودو الإسرائيلي، اليوم، من المشاركة في بطولة جراند سلام تشيكن في أوزبكستان، بعد تلقي تعليمات من جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) لأسباب أمنية، وفقا للقناة 12.

ويضم الفريق لاعبين بارزين مثل راز هارشكو وغيلي شرير، وقد التزموا فورًا بتعليمات الأمن وغادروا إلى دولة أوروبية.

وكانت غيلي شرير قد اقتربت من الفوز بميدالية برونزية قبل انسحاب الفريق، بعد خسارتها في نهائي التصفيات أمام لاعبة فرنسية مصنفة عاشرة عالميًا. وشارك في البطولة قبل الانسحاب 11 لاعبًا إسرائيليًا.

ولم يصدر اتحاد الجودو الإسرائيلي أي تعليق رسمي على القرار حتى الآن.

وبحسب الخطة الجديدة، سيشارك الفريق في بطولة جران بري لينز في النمسا نهاية الأسبوع المقبل، لمواصلة المنافسات الدولية وجمع نقاط التصنيف استعدادًا للمراحل القادمة.