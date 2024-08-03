أولمبياد باريس2024: إسرائيل تفوز بميداليتين ذهبية وفضية في رياضة ركوب الأمواج بالألواح الشراعية

في يوم تاريخي للرياضة الإسرائيلية، شهدت أولمبياد باريس 2024 وقوف اثنين من رياضيي ركوب الأمواج بالألواح الشراعية على منصة التتويج، حيث اللاعب أثار توم روفيني، 24 عامًا، ضجة كبيرة بفوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة ركوب الأمواج الشراعيًة للرجال. وهذا الانتصار يجعله البطل الأولمبي الرابع في تاريخ إسرائيل، وأول من يفوز بالميدالية الذهبية في باريس.

ولم يكتفي روفيني بالفوز بميدالية في بطولة العالم أو البطولات الأوروبية لكبار السن من قبل. لقد فاجأ نجاحه، غير المتوقع على الإطلاق، الجميع وأثار موجة من الحماس في البلاد.

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قبل لحظات قليلة من هذا التألق، كانت شارون كانتور قد أذهلت المشجعين الإسرائيليين بفوزها بالميدالية الفضية سيدات. على عكس روفيني، كانت كانتور تعتبر منافسًا جادًا على منصة التتويج قبل الألعاب، وقد حققت التوقعات المعلقة عليها بنجاح كبير.

تضيف هاتان الميداليتان إلى المحصول المثير للإعجاب بالفعل لإسرائيل في باريس، حيث فازت بالفعل بميداليتين أو ثلاث فضيات وبرونزية واحدة.

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ويؤكد هذا الأداء الاستثنائي في ركوب الأمواج بالألواح الشراعية صعود إسرائيل في هذا المجال الأولمبي. يُظهر نجاح روفيني وكانتور جودة برنامج تطوير الرياضة الإسرائيلية، القادر على إنتاج المواهب المتوقعة والمفاجآت الكبرى. ومما لا شك فيه أن نجاحهم سوف يلهم جيلا جديدا من الرياضيين الإسرائيليين ويعزز مكانة البلاد على الساحة الرياضية الدولية. ومع استمرار الألعاب، يمكن لإسرائيل أن تحتفل بالفعل بلحظات المجد هذه، والتي ستسجل في تاريخ البلاد الأولمبي.