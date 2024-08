أولمبياد باريس2024: إسرائيل تفوز بميداليتين ذهبية وفضية في رياضة ركوب الأمواج بالألواح الشراعية

في يوم تاريخي للرياضة الإسرائيلية، شهدت أولمبياد باريس 2024 وقوف اثنين من رياضيي ركوب الأمواج بالألواح الشراعية على منصة التتويج، حيث اللاعب أثار توم روفيني، 24 عامًا، ضجة كبيرة بفوزه بالميدالية الذهبية في مسابقة ركوب الأمواج الشراعيًة للرجال. وهذا الانتصار يجعله البطل الأولمبي الرابع في تاريخ إسرائيل، وأول من يفوز بالميدالية الذهبية في باريس.

ولم يكتفي روفيني بالفوز بميدالية في بطولة العالم أو البطولات الأوروبية لكبار السن من قبل. لقد فاجأ نجاحه، غير المتوقع على الإطلاق، الجميع وأثار موجة من الحماس في البلاد.

