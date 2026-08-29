رونالدو يحطم رقمًا تاريخيًا جديدًا مع النصر في الدوري السعودي

واصل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كتابة الأرقام القياسية، بعدما أصبح الهداف التاريخي لنادي النصر في تاريخ مشاركاته بدوري المحترفين السعودي، متجاوزًا الرقم السابق المسجل باسم مهاجم الفريق السابق محمد السهلاوي.

وسجل رونالدو هدفه رقم 104 بقميص النصر في دوري المحترفين، خلال مواجهة التعاون يوم الجمعة ضمن الجولة الرابعة من منافسات الموسم الحالي، بعدما تابع كرة داخل منطقة الجزاء وأسكنها الشباك، مسجلًا الهدف الثاني لفريقه في المباراة.

وتفوق النجم البرتغالي بهذا الهدف على محمد السهلاوي، الذي كان يتصدر قائمة هدافي النصر في المسابقة برصيد 103 أهداف.

ويخوض رونالدو موسمه الخامس مع النصر، بعدما انضم إلى الفريق في منتصف موسم 2022-2023، وسجل خلاله 14 هدفًا في الدوري. وفي الموسم التالي، أحرز 35 هدفًا، في رقم قياسي، قبل أن يسجل 25 هدفًا في موسم 2025-2026، ثم 28 هدفًا في الموسم الماضي، بينما رفع رصيده إلى هدفين في الموسم الحالي.

ويواصل رونالدو، البالغ من العمر 41 عامًا، ترسيخ مكانته كأحد أبرز الهدافين في تاريخ كرة القدم، إذ يتصدر قائمة الهدافين التاريخيين للمنتخبات، كما يحمل الرقم القياسي كأفضل هداف في تاريخ ريال مدريد، ويتربع على صدارة هدافي دوري أبطال أوروبا عبر تاريخ المسابقة.