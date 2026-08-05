اتهم رئيس الاتحاد الأردني لكرة القدم، الأمير علي بن الحسين، الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) بممارسة ما وصفه بـ"الابتزاز"، موجهاً انتقادات حادة إلى قيادة المنظمة، ومؤكداً رفضه دعم إعادة انتخاب رئيسها جياني إنفانتينو.

وفي منشور عبر حسابه على منصة "إكس"، قال الأمير علي إن الأردن، رغم كونه دولة ذات موارد محدودة، واجه تحديات كبيرة خلال مشاركته في كأس العالم 2026، معتبراً أن الاتحاد الدولي لم يقدم أي دعم لمعالجة تلك المشكلات.

مشكلات التأشيرات والضرائب

وأشار الأمير علي إلى أن عدداً من المشجعين الأردنيين لم يتمكنوا من دخول الولايات المتحدة لحضور مباريات المنتخب، بعدما رُفضت طلبات حصولهم على تأشيرات، رغم امتلاكهم تذاكر للمباريات وصف أسعارها بـ"الباهظة".

كما انتقد آلية الضرائب التي فُرضت على مشاركة المنتخب الأردني في البطولة، موضحاً أن الحكومة الأميركية استوفت ضرائب عبر ترتيبات مرتبطة بـ"فيفا"، معتبراً أن هذه الأموال كان يفترض أن تذهب إلى اللاعبين وأعضاء الأجهزة الفنية والإدارية.

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وأضاف أن المنتخبات التي أقامت معسكراتها في كندا أو المكسيك لم تواجه المشكلة نفسها.

مكافآت كأس العرب

وتطرق رئيس الاتحاد الأردني إلى ملف المستحقات المالية، مؤكداً أن الاتحاد لا يزال ينتظر صرف مكافآت مشاركته في كأس العرب التي أُقيمت في قطر خلال ديسمبر الماضي، رغم وصول المنتخب الأردني إلى المباراة النهائية.

وقال إن هذه المستحقات لم تُدفع حتى الآن، رغم إعلان "فيفا" امتلاكه احتياطيات مالية بمليارات الدولارات.

اتهام مباشر ورفض دعم إنفانتينو

وكشف الأمير علي أنه أُبلغ شفهياً، خلال منافسات كأس العالم، بأن دعمه لإعادة انتخاب جياني إنفانتينو "سيساعد كثيراً" الاتحاد الأردني في حل مشكلاته.

واعتبر أن هذا الطرح يمثل "ابتزازاً"، مؤكداً أن الاتحاد الأردني يلتزم بمبادئه الأخلاقية ولن يدعم إنفانتينو، مضيفاً: "لم نؤيده في السابق، وبالتأكيد لن نفعل ذلك الآن".

وبحسب تصريحات الأمير علي، ينضم الاتحاد الأردني إلى عدد من الاتحادات الوطنية التي أعلنت معارضتها لإعادة انتخاب إنفانتينو، من بينها اتحادات ويلز وفنلندا والسويد وصربيا.