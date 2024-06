رسميا المدرب المغربي جمال السلامي مدربا جديدا للمنتخب الأردني خلفا لمواطنه للحسين عموتة

وقع المدرب المغربي جمال السلامي، اليوم الأربعاء، عقدا لمدة ثلاث سنوات مدربا جديدا للمنتخب الأردني لكرة القدم خلفا لمواطنه الحخسين عموتة، يستمر حتى المراحل النهائية من بطولة كأس الأمم الآسيوية 2027 في السعودية. وأعرب السلامي عن سعادته "بالثقة التي منحني إياها الاتحاد الأردني لكرة القدم. إنه لشرف كبير لي وأنا هنا لقيادة النشامى إلى مستوى أعلى وتحقيق الأهداف المحددة".

ويتكون الطاقم الفني للمنتخب الأردني من الإطارين المغربيين عمر ناجي ومصطفى الخلفي كمدربين مساعدين، بالإضافة إلى مدرب حراس المرمى أحمد محمدين والمدربين البدنيين جواد صبري وكريم ملوش ومحللي الأداء كريم الإدريسي ومروان لطفي.

وفي ما يتعلق برنامجه، أكد السلامي أن الهدف الأول هو التأهل إلى المراحل النهائية لكأس العالم 2026، والعمل على خوض المراحل النهائية لكأس أمم آسيا 2027 في السعودية في ظروف جيدة (لم يسبق للأردن أن شارك في المراحل النهائية لكأس العالم).

وقال "لدينا رؤية واضحة وبرنامج دقيتقديم جمال السلامي رسميا في عمان مدربا جديدا للمنتخب الأردنيوأضاف أنه يعتبر ذلك تحديا بالنسبة له شخصيا، وقال "لكن لدي ثقة في المجموعة الموجودة حالي، والتي نالت الإعجاب وأصبح الجميع يعرفها ويحترمها بعد العروض الأخيرة التي قدمتها". وأكد في الختام على ضرورة العمل بجدية أكبر لنكون متألقين بما فيه الكفاية، ونحن هنا من أجل ذلك".

من جهتها أعربت الأمين العامة للاتحاد الأردني لكرة القدم سمر نصار، عن "دعم كافة مكونات الاتحاد للمدرب الجديد وطاقمه، مؤكدة توفير كل الإمكانيات اللازمة لهم بنفس الاحترافية والدقة وبنفس العزيمة لتمكينهم من تحقيق الأهداف المرسومة، وعلى رأسها التأهل إلى كأس العالم المقبلة".وأشار إلى أن "المهمة لا تبدو سهلة، وأنا على علم بذلك"، معربا عن ثقته في القدرة على الوفاء بالمهمة بفضل خبرته وخبرة طاقمه، وبالتالي إنجاح المشروع الطموح الذي بدأه سلفه الحسين عموتة، والاستجابة لتطلعات الجمهور الأردني.