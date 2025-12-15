في مباراة ضد أبناء سخنين: مشجعو بيتار القدس يرفعون علم "كاخ" المتطرفة

بعد أن منعت الشرطة قمصان احتجاجية لمشجعي هبوعيل تل أبيب بحجة "طباعة فاضحة وخشية حقيقية من الإخلال بالنظام"، تم رفع علم حركة "كاخ"، التي أُخرجت عن القانون وأُعلنت كمنظمة إرهابية في إسرائيل، مساء اليوم (الاثنين) من قبل مشجعي بيتار القدس خلال مباراة ضد أبناء سخنين في استاد تيدي.

كما ذُكر، في الأسبوع الماضي منعت الشرطة عددًا من مشجعي نادي هبوعيل تل أبيب من دخول استاد بلومفيلد بسبب قميص كانوا يرتدونه، حيث ظهر عليه ضمن أمور أخرى كتابة ضد الشرطة وحركة "كاخ"، بدعوى "طباعة فظة". وجاء في بيان الشرطة حينها"إجراء الشرطة جاء وفقًا للقانون، ومن صلاحيتها منع الدخول إذا وُجد تخوف حقيقي من الإخلال بالنظام حفاظًا على الأرواح والممتلكات".