هاري كين يكتب التاريخ ويحصد الكرة الذهبية الأولى في مسيرته

لاعب كرة القدم الإنجليزي، هاري كين، وصل مساء أمس (الإثنين) إلى واحدة من ذروة مسيرته في السنوات الأخيرة: مهاجم بايرن ميونخ ومنتخب إنجلترا فاز لأول مرة في مسيرته بجائزة "الكرة الذهبية" لعام 2026. بذلك، كين يرسخ نهائيًا مكانته كواحد من أعظم المهاجمين في جيله.

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كاين أصبح أول لاعب إنجليزي يفوز بأعلى جائزة مرموقة في كرة القدم العالمية منذ 25 عامًا، منذ فوز مايكل أوين في عام 2001. المهاجم تفوق في السباق المحتدم على نجم ريال مدريد كيليان مبابي الذي جاء في المركز الثاني، وعلى لامين يامال الذي حل في المركز الثالث.

النصر المذهل يأتي في ختام موسم 2025/26 الاستثنائي، حيث حقق كين أرقاماً خيالية بتسجيله 73 هدفاً في جميع المسابقات - 61 بقميص بايرن ميونخ و12 أخرى مع المنتخب الوطني. قدرته الرائعة أمام المرمى منحته خلال الأمسية أيضاً جائزة غيرد مولر، التي تُمنح لأفضل مهاجم في العام.

في خطاب الفوز المؤثر، شكر كين زملاءه في الفريق والطواقم المهنية في ميونخ وإنجلترا. "لقد كان هذا أفضل موسم وأكثرهم اجتهاداً في مسيرتي. هذه الجائزة تعود لكل من وقف إلى جانبي طوال الطريق، وهي تحقيق حلم الطفولة بالنسبة لي"، قال كين.