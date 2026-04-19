ركلات الترجيح تحسم القمة: ريال سوسيداد تتوج بكأس ملك إسبانيا

تُوّج نادي ريال سوسيداد بلقب كأس ملك إسبانيا، بعد فوزه على نظيره أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح 4-3، في مباراة نهائية مثيرة انتهت بالتعادل 2-2 في الوقتين الأصلي والإضافي.

وافتتح ريال سوسيداد التسجيل مبكرًا عبر أندير بارينتشيا في الدقيقة الأولى، قبل أن يدرك أديمولا لوكمان التعادل لـأتلتيكو مدريد في الدقيقة 19. وقبل نهاية الشوط الأول، عاد سوسيداد للتقدم عبر ميكيل أويارزابال من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع.

وفي الشوط الثاني، واصل الفريقان تبادل الهجمات، حتى نجح خوليان ألفاريز في إدراك التعادل لأتلتيكو مدريد في الدقيقة 83، ليُفرض وقت إضافي لم يشهد تغييرًا في النتيجة.

وفي ركلات الترجيح، ابتسم الحظ لريال سوسيداد الذي حسم المواجهة بنتيجة 4-3، ليحقق لقب كأس الملك بعد مباراة اتسمت بالإثارة والتقلبات حتى اللحظات الأخيرة.