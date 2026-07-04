انتصر المنتخب المغربي على نظيره الكندي بثلاثية نظيفة ليضع قدميه في ربع نهائي كأس العالم 2026، في المواجهة التي جمعتهما على أرضية ملعب هيوستن، ضمن منافسات دور ثمن النهائي. وينتظر الفائز من مباراة فرنسا وباراغواي.

وجاء هدف أوناحي عند الدقيقة 50 من عمر اللقاء بعدما استغل تمريرة من أشرف حكيمي ليحولها مباشرة بتصويبة قوية في الشباك.وفي الدقيقة 82، واصل أوناحي تألقه، وسجله هدف الثاني في المباراة والثاني أيضاً لصالح المغرب. وقبل النهاية بثوانٍ، نجح سفيان رحيمي في تسجيل الهدف الثالث لصالح المغرب.