أزمة تهز كرة القدم العالمية.. يويفا و55 اتحادًا أوروبيًا يقاطعون بطولات فيفا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) و55 اتحادًا وطنيًا تابعًا له رفضهم المشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، احتجاجًا على مقترح يسمح ببيع جزء من حقوق ملكية بطولة كأس العالم ومسابقات أخرى إلى مستثمرين من القطاع الخاص.

وقال يويفا، في بيان مشترك، إن الاتحادات الأوروبية تقف صفًا واحدًا في مواجهة هذه الخطوة، مؤكدًا أن "كأس العالم ليست للبيع"، وأنها ترفض بشكل قاطع أي محاولة لتحويل ملكية البطولات إلى مستثمرين خاصين.

وأضاف البيان أن المنتخبات الأوروبية لن تشارك في أي بطولة ينظمها فيفا طالما بقي المقترح قائمًا، ما لم يتم سحبه بالكامل وتقديم ضمانات ملزمة بعدم إعادة طرح فكرة خصخصة البطولات مستقبلًا.

ويأتي هذا التصعيد في وقت يواجه فيه فيفا تحديات أخرى، إذ أعلن مؤخرًا فتح إجراءات تأديبية بحق عدد من لاعبي وأفراد الجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين، على خلفية الأحداث التي أعقبت نهائي كأس العالم، والذي خسره المنتخب الأرجنتيني أمام إسبانيا بهدف دون رد.

وتُعد المقاطعة الأوروبية، في حال تنفيذها، واحدة من أخطر الأزمات التي قد تواجه كرة القدم العالمية، نظرًا للدور المحوري الذي تلعبه المنتخبات والاتحادات الأوروبية في بطولات فيفا.