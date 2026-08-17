حادث غرق صادم يهز الدوري الإيطالي.. لاعب يواجه الموت داخل حمام السباحة

غرق المهاجم الفرنسي، يال ترفي، أمس (الأحد) في مسبح وهو الآن يرقد في قسم العناية المركزة في مستشفى ساساري بإيطاليا. الحادث وقع بعد الظهر في مسبح في فيلا.

وفقًا للتقارير الأولية، ترابي - الذي يُعتقد أنه لا يعرف السباحة - وقع في ورطة في الجزء العميق من المسبح. تم انتشاله إلى الخارج، لكن خطورة الموقف استدعت تدخل خدمات الطوارئ الإيطالية. تم نقل المهاجم بمروحية إلى المستشفى وهو يتلقى التنفس الصناعي.

كالياري هو نادٍ كرة قدم إيطالي من مدينة كالياري في سردينيا. يلعب النادي حالياً في دوري الدرجة الأولى الإيطالي (السيري آ). انتقل تراپي إلى أكاديمية النادي في صيف 2022، ووقّع عقده الاحترافي الأول معه عام 2024.

أصدر النادي بيانًا حول هذا الموضوع، جاء فيه: "النادي على اتصال دائم مع المؤسسة الطبية ومع عائلة اللاعب ويتابع عن كثب تطورات حالته. في هذه المرحلة، أفكار كالياري كالتشيو مع إيآل وعائلته. كما يطلب النادي احترام خصوصيتهم وسيقدم أي تحديثات متى توفرت".