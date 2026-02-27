ماراثون تل أبيب: 89 عداء يتلقون العلاج، ثمانية منهم في حالة خطيرة بعد إصابتهم بضربة شمس

استدعى ماراثون تل أبيب، الذي أقيم، اليوم الجمعة المنصرم، حشدًا كبيرًا لخدمات الطوارئ. ووفقًا للمركز الطبي إيخيلوف، الذي تولى إدارة العمليات الطبية بالتعاون مع نجمة داود الحمراء، احتاج 89 عداءً إلى رعاية طبية في المركز الطبي المركزي الذي أُقيم في موقع الفعالية.

ومن بين هؤلاء، تم إجلاء 23 مشاركًا إلى المستشفى لتلقي المزيد من العلاج. ودخل ثمانية عدائين المستشفى في حالة خطيرة، معظمهم بسبب ضربة شمس. وأشارت السلطات الطبية إلى استقرار حالة جميع المصابين، وأن معظمهم سيتمكن من مغادرة المستشفى قريبًا. وقد أثرت الحرارة الشديدة بشكل كبير على المشاركين، على الرغم من محطات الترطيب والمساعدة المنتشرة على طول مسار السباق. وقامت الفرق الطبية، التي تم تعزيزها خصيصًا لهذه المناسبة، بمراقبة العدائين باستمرار والتدخل السريع عند ظهور أولى علامات الضيق. ومع ذلك، فقد سار ماراثون تل أبيب، الذي يجذب آلاف المشاركين الإسرائيليين والدوليين كل عام، دون أي حوادث أمنية كبيرة. ولم يُصدر المنظمون بعدُ أرقامًا رسمية بشأن إجمالي عدد العدائين المسجلين هذا العام.

مع ذلك، يُذكّر هذا الحدث بالمخاطر المرتبطة بالجهد البدني الشديد في الطقس الحار، لا سيما خلال الفعاليات الرياضية الكبرى. وتحثّ السلطات الصحية على توخي الحذر، وشرب كميات كافية من الماء بانتظام، والالتزام بالإرشادات الطبية لتجنب مثل هذه الحوادث في المستقبل.