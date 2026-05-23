رونالدو يفجر مشاعر جماهير النصر برسالة مؤثرة بعد التتويج بالدوري السعودي

وجه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو ، قائد فريق النصر ، رسالة إلى جماهير فريقه عقب التتويج بلقب دوري روشن السعودي للمحترفين، في ختام موسم شهد عودة الفريق إلى منصة الدوري بعد غياب منذ موسم 2018-2019.

ونجح النصر في حصد لقب الدوري السعودي تحت قيادة المدرب البرتغالي جورج جيسوس ، بعدما أنهى الموسم في صدارة الترتيب بفارق نقطتين عن الهلال صاحب المركز الثاني.

وقال رونالدو في رسالة نشرها عبر حسابه على منصة “إكس”: “يا نصراوية.. ما أروع هذا الموسم. من اليوم الأول، كنا نعرف ما نريده والمطلوب منّا للوصول إليه”، مضيفاً: “عملنا وناضلنا وأعطينا كل شيء في كل تدريب وكل مباراة”.

وأكد قائد النصر أن الطريق نحو اللقب “لم يكن سهلاً”، مشيداً بدعم الجماهير طوال الموسم، حيث قال: “فعلناها معًا.. شكرًا لكم لأنكم آمنتم بنا ووقفتم إلى جانبنا في كل خطوة”.

ويواصل رونالدو مسيرته مع النصر منذ انضمامه إلى الفريق في يناير 2023، بعد نهاية تجربته مع مانشستر يونايتد الإنجليزي، حيث ساهم في رفع الحضور الجماهيري والإعلامي للدوري السعودي على المستوى العالمي.

كما أضاف النجم البرتغالي لقب الدوري السعودي إلى سجل ألقابه مع النصر، بعد تتويجه سابقاً بكأس الملك سلمان للأندية العربية، فيما حافظ خلال المواسم الماضية على حضوره التهديفي القوي في المسابقة المحلية.