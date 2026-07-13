بعد فشله في الفحوص الطبية.. إنتر ميلان يتراجع عن التعاقد مع عنان خلايلي

أعلن نادي كرة القدم إنتر اليوم (الاثنين) أن الصفقة مع لاعب كرة القدم الإسرائيلي عنان خلايلة أُلغيت، بعد أنه لم يجتز الفحوصات الطبية اللازمة.

أفاد النادي بأن "إنتر وافق على جميع الشروط مع يونيون سان جيلواز ومع خلايلي، لكن الفحوصات الطبية لم تُعتمد من قِبل النظام التنظيمي الإيطالي. شفاءً عاجلاً يا عَنان!"

كما هو معلوم، في إيطاليا طالبوا بأن يخضع خاليلي لفحوصات إضافية بعد أن أظهرت الفحوصات الأولى نتائج غير حاسمة. كان من المفترض أن تدفع إنتر لاتحاد سان جيلواز حوالي 25 مليون يورو بالإضافة إلى مكافآت مقابل اللاعب.

عنّان خلايلة نشر ستوري بعد أن فشلت الصفقة مع إنتر وكتب آية من القرآن: "عسى أن تكرهوا شيئًا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئًا وهو شر لكم".