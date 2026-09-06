بعد 20 عامًا من المنافسة.. ميسي ورونالدو يقتربان من اللعب في مباراة واحدة

بعد نحو عقدين من المنافسة التي طبعت كرة القدم العالمية، قد يجتمع النجمان ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو للمرة الأولى في مباراة واحدة، خلال مباراة اعتزال النجم الأرجنتيني السابق كارلوس تيفيز.

ومن المقرر أن يقام حفل اعتزال تيفيز في شهر ديسمبر/كانون الأول المقبل على ملعب "لا بومبونيرا"، معقل نادي بوكا جونيورز الأرجنتيني، حيث يحظى اللاعب السابق بمكانة خاصة بعد ثلاث فترات قضاها مع الفريق على مدار سبع سنوات.

ووفقًا للتقارير، تلقى كل من ميسي ورونالدو دعوة خاصة للمشاركة في المباراة، مستفيدين من فترة التوقف في منافسات الدوري الأميركي للمحترفين والدوري السعودي.

ومن المتوقع أن يشارك في المباراة عدد من أصدقاء تيفيز وزملائه السابقين، على أن يلعب النجم الأرجنتيني إلى جانب لاعبين سبق أن شاركهم مسيرته الكروية وأصدقاء من الحي الذي نشأ فيه، في مواجهة مجموعة من نجوم كرة القدم السابقين.

وتحمل مشاركة ميسي ورونالدو أهمية خاصة، نظرًا إلى أن تيفيز لعب إلى جانب رونالدو في مانشستر يونايتد، بينما زامل ميسي في المنتخب الأرجنتيني.

وخلال مسيرته، جمع تيفيز بين تجارب بارزة في أوروبا وأميركا الجنوبية، ولعب لأندية كبرى، أبرزها بوكا جونيورز ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي ويوفنتوس.

وفي حال مشاركة ميسي ورونالدو بالفعل، فإن مباراة اعتزال تيفيز قد تتحول إلى حدث استثنائي لعشاق كرة القدم، خصوصًا مع اقتراب النجمين الكبيرين من المرحلة الأخيرة في مسيرتهما الاحترافية.