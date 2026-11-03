حداد في كرة القدم الإسبانية: توفي خيسوس دي ميغيل ألميدا، مهاجم تينيريفي في دوري الدرجة الثانية الإسباني، صباح اليوم (الثلاثاء)، بعد إصابته بجروح خطيرة إثر اصطدامه بحارس مرمى أندورا، خيسوس أوونو، خلال مباراة الدوري بين الفريقين.

وقع الحادث مساء أمس في الدقائق الأخيرة من المباراة على ملعب هيليودورو رودريغيز لوبيز، حين كانت النتيجة تشير إلى التعادل 2-2 وكانت المباراة قد دخلت الوقت بدل الضائع. ركض دي ميغيل نحو كرة طويلة في محاولة لشن هجمة، بينما خرج أوونو من مرماه بضعة أمتار خارج منطقة الجزاء محاولًا إيقاف الهجمة. وأثناء التنافس على الكرة، قفز الحارس رافعًا ساقه واصطدم بقوة بمهاجم تينيريفي، الذي سقط فورًا على أرض الملعب وفقد وعيه.

استدعى لاعبو الفريقين الطواقم الطبية على الفور، التي قدمت لدي ميغيل علاجًا مطولًا على أرض الملعب قبل نقله بسيارة إسعاف. وأشهر الحكم مانويل أنخيل بيريز هيرنانديز بطاقة حمراء مباشرة في وجه أوونو. وجاء في تقرير الحكم أن حارس المرمى طُرد بعدما أصاب أحد المنافسين "بقوة، رافعًا ساقه ومستخدمًا قوة مفرطة أثناء التنافس على الكرة".

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بعد التشاور مع قائدي الفريقين، تقرر إيقاف المباراة نهائيًا مع بقاء النتيجة 2-2.

أُصيب بسكتة قلبية في الطريق إلى المستشفى.

بعد نقله من الملعب، أصيب دي ميغيل بتوقف القلب داخل سيارة الإسعاف. وأجرت له الطواقم الطبية عمليات إنعاش ونجحت في إعادة النبض إليه. ثم نُقل إلى مستشفى نويسترا سينيورا دي كانديلاريا الجامعي، وأُدخل وحدة العناية المركزة.

في ساعات بعد الظهر، أعلن نادي تينيريفي أن حالته "مستقرة لكنها خطيرة"، إلا أن حالته العصبية تدهورت بشكل ملحوظ خلال الليل.

أعلن النادي صباح اليوم، في الساعة 08:00، عن وفاته.

"منكسرون من الألم"

أصدر نادي تينيريفي بيانًا مؤثرًا بعد الإعلان عن وفاة اللاعب. وجاء في بيان النادي: «نحن محطمون من شدة الألم، والغصة في حلوقنا، ولا نستطيع تصديق أن هذا حقيقي. لا توجد كلمات يمكنها أن تواسي، ولا شيء يمكنه أن يخفف من هذا الحزن العميق».

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قدّم النادي تعازيه لأفراد عائلته وأصدقائه والمشجعين. وشكرت عائلة دي ميغيل الجمهور على الدعم الذي تلقته خلال الساعات الماضية، وطلبت احترام خصوصيتها.