تقرير: بروكسل لن تستضيف مباراة كرة القدم بين إسرائيل وبلجيكا لهذا السبب

أعلنت بلدية بروكسل الأربعاء أنها لن تتمكن من استضافة المباراة بين منتخبي بلجيكا وإسرائيل والمخطط إجراءها في 6 أيلول/سبتمبر في إطار دوري الأمم الأوروبية، والمخطط اقامتها في ملعب الملك بودوان، وذلك بسبب "الوضع الدراماتيكي في غزة"، والذي يخلق أزمة أمنية للمدينة.

وذكرت وسائل إعلامية بلجيكية اليوم بأن بلدية بروكسل قررت عن استضافة المباراة في إطار دوري الأمم الأوروبية بتاريخ 6 أيلول/سبتمبر بين بلجيكا وإسرائيل بسبب "اعتبارات أمنية بعد الحرب في غزة".

وكتب بنافة هالينجس، المفوض باسم البلدية والمسؤول عن الأحداث الثقافية والرياضية عبر حسابة في منصة "اكس" إنه "بدون أدنى شك أن (إجراء المباراة) سيؤدي الى مظاهرات ضخمة تعرض أمن المشاهدين، اللاعبين، سكان المدينة وأيضا قوات شرطتنا للخطر".

https://twitter.com/i/web/status/1803346799396077952