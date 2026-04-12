من هي ماري-لويز إيتا؟ السيرة الذاتية لأول مدربة تقود فريق رجال في أوروبا

في خطوة تاريخية غير مسبوقة في كرة القدم الأوروبية، دخلت الألمانية ماري-لويز إيتا سجلات اللعبة من أوسع أبوابها، بعد تعيينها مدربةً رئيسية مؤقتة لفريق رجال نادي يونيون برلين في الدوري الألماني (البوندسليغا)، لتصبح بذلك أول امرأة تتولى هذا المنصب في أحد الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا.

النشأة والبدايات

وُلدت ماري-لويز إيتا في ألمانيا عام 1991، ونشأت في بيئة رياضية شجعتها على دخول عالم كرة القدم منذ سن مبكرة. بدأت مسيرتها كلاعبة في الفئات السنية، حيث أظهرت موهبة لافتة في خط الوسط، ما قادها للانضمام إلى منتخبات ألمانيا للفئات العمرية.

المسيرة كلاعبة

برز اسم إيتا كلاعبة واعدة، وبلغت ذروتها حين توجت مع نادي توربينة بوتسدام بلقب دوري أبطال أوروبا للسيدات، وهو أحد أبرز إنجازاتها قبل أن تتجه لاحقاً إلى عالم التدريب.

الانتقال إلى التدريب

بعد اعتزالها المبكر نسبياً، بدأت إيتا مسيرتها التدريبية عبر العمل مع فرق الشباب، حيث اكتسبت خبرة تدريجية في تطوير اللاعبين الصاعدين.

وفي عام 2023، حققت إنجازاً تاريخياً عندما أصبحت أول امرأة تنضم إلى الجهاز الفني لفريق رجال في الدوري الألماني ضمن نادي يونيون برلين.

وفي عام 2024، سجلت محطة بارزة أخرى عندما قادت الفريق من الخطوط الجانبية خلال مباراة رسمية، في ظل غياب المدرب الأساسي بسبب الإيقاف، لتصبح أول امرأة تدير فريقاً في مباراة رسمية في البوندسليغا.

مرحلة التطور داخل يونيون برلين

في يوليو 2025، تولت إيتا تدريب فريق تحت 19 عاماً في نادي يونيون برلين، حيث ركزت على تطوير الأسلوب الهجومي وبناء جيل شاب قادر على الاندماج مع الفريق الأول.

التعيين التاريخي

جاء التعيين المؤقت لإيتا على رأس الجهاز الفني للفريق الأول في ظل تراجع نتائج الفريق، بعد إقالة المدرب السابق إثر سلسلة من النتائج السلبية.

ويحتل يونيون برلين حالياً مركزاً متوسطاً في جدول ترتيب الدوري الألماني، مع تبقي خمس جولات على نهاية الموسم، ما يجعل مهمتها صعبة لكنها حاسمة في ضمان البقاء.

فلسفتها التدريبية

تعتمد إيتا على أسلوب تدريبي حديث يجمع بين:

الضغط العالي واستعادة الكرة بسرعة

تطوير اللاعبين الشباب ومنحهم فرصاً مبكرة

الانضباط التكتيكي والمرونة داخل الملعب

تصريحاتها

عقب تعيينها، قالت إيتا:“الثقة التي منحني إياها نادي يونيون برلين مسؤولية كبيرة. ما زال أمامنا عمل مهم لضمان استقرار الفريق، وسنقاتل حتى النهاية من أجل النقاط الحاسمة.”

دلالة التعيين

يمثل هذا الحدث تحولاً رمزياً في كرة القدم الأوروبية، حيث يُنظر إليه كخطوة جديدة في كسر الحواجز التقليدية بين كرة القدم النسائية والرجالية على أعلى مستوى تنافسي في أوروبا.