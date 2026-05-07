رياضيون ومشاهير إيرلنديون يدعون لمقاطعة المباريات ضد إسرائيل

في رسالة مفتوحة بعنوان «أوقفوا المباراة»، طالب تجمع "الرياضة الأيرلندية من أجل فلسطين" الحكومة الأيرلندية والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، الـFAI، باحترام ما يقدمه كإرادة الجمهور والتخلي عن المواجهات أمام إسرائيل.

النص يتهم إسرائيل بارتكاب "إبادة جماعية" في قطاع غزة وبانتهاك لوائح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) والاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بشأن تنظيم مباريات على "أرض محتلة". إسرائيل ترفض هذه الاتهامات، وتؤكد أن قواتها لا ترتكب إبادة جماعية في غزة وتؤكد احترامها للقانون الدولي في عملياتها العسكرية.

يأتي ضغط الاتحاد الإيرلندي لكرة القدم في سياق سياسي واجتماعي حساس للغاية في إيرلندا، حيث إن الدعم للقضية الفلسطينية ظاهر بشكل كبير. تُنظم هناك بانتظام مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، في حين أن الانتقادات للسياسة الإسرائيلية في غزة تشمل جزءاً واسعاً من الطيف السياسي.

يذكّر النشطاء بأنه في نوفمبر 2025، صوّت 93% من أعضاء الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم لصالح مطالبة إدارته بالضغط على الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) من أجل تعليق مشاركة إسرائيل في المسابقات الأوروبية. وبحسب قولهم، يجب على الهيئة الأيرلندية الآن "الامتثال وتمثيل" هذا التفويض.

وُقعت الرسالة من قبل لاعبين في دوري أيرلندا، ومن المدرب السابق للمنتخب الرجالي بريان كير، ومن لويس كوين التي حازت مرتين على لقب أفضل لاعبة في أيرلندا. كما وضع العديد من الشخصيات في الساحة الثقافية الأيرلندية أسماءهم عليها أيضاً.

من بين الداعمين أيضاً روبيرتو لوبيز، قائد نادي شامروك روفرز ورئيس رابطة لاعبي كرة القدم المحترفين في أيرلندا. في الرسالة، يرى أن الأزمة الإنسانية في غزة لا يمكن تجاهلها وأن الخسائر في الأرواح يجب أن تكون فوق أي اعتبارات رياضية. وبحسب قوله، فإن أمام أيرلندا فرصة لتكون قدوة من خلال التحرك حيث ترفض دول أخرى القيام بذلك.

من المقرر أن تستضيف أيرلندا منتخب إسرائيل في ملعب أفيفا في دبلن يوم 4 أكتوبر. أما المباراة الأولى، التي تُعتبر مباراة على أرض إسرائيل، فستُقام في 27 سبتمبر على أرض محايدة.

ومع ذلك، رأى رئيس الوزراء الإيرلندي، ميشيل مارتن، أنه يجب إقامة المباراتين. وبينما ذكّر بأن حكومته انتقدت بشدة السياسة الإسرائيلية في غزة وأدانت هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023، اعتبر أن الرياضة تصبح مجالاً معقداً عندما تلحق بها السياسة بشكل مباشر.

تتحلى أيضًا الاتحاد الأيرلندي لكرة القدم بالحذر. ففي شهر فبراير، صرح مديره العام، ديفيد كوريل، بأن المنتخب الوطني يجب أن يفي بالتزاماته الرياضية، وإلا فإن كرة القدم الأيرلندية ستواجه عواقب وخيمة، بما في ذلك احتمال الاستبعاد من المسابقات المستقبلية.

مع ذلك، يرى أنصار المقاطعة أن الاتحاد لا يمكنه تجاهل الرأي العام. فقد أظهر استطلاع أجرته شراكة مشجعي كرة القدم الإيرلندية أن 76% من الأشخاص الذين شملهم الاستطلاع يعارضون إقامة المباراة ضد إسرائيل.

تشارك إسرائيل في مسابقات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (اليويفا) منذ بداية الثمانينيات، بعد أن تم استبعادها من المسابقات الآسيوية في السبعينيات عندما رفضت عدة دول اللعب ضدها.

يأتي النداء الإيرلندي في وقت تثير فيه مشاركة إسرائيل في المسابقات الرياضية الدولية جدلاً متكرراً منذ بدء الحرب في غزة.