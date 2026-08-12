بعد نحو عقد من الارتباط، احتفل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو وشريكته عارضة الأزياء والمؤثرة جورجينا رودريغيز بزواجهما في مراسم مدنية خاصة أقيمت في مدينة كاشكايش الساحلية بالبرتغال، بعيدًا عن وسائل الإعلام والجمهور.

وأقيمت مراسم الزواج بحضور أفراد الأسرة والأبناء، بينهم أبناء رونالدو، كريستيانو جونيور والتوأم ماتيو وإيفا، إلى جانب ابنتيه من جورجينا، ألانا وبيلّا.

واحتفل رونالدو بالمناسبة عبر منشور مقتضب على حسابه في إنستغرام، نشر فيه صورة ليدي الزوجين وهما ترتديان خاتمي الزواج، مرفقة بعبارة "C❤️G"، في إشارة إلى اسميهما.

وجاء الزواج بعد نحو عام من إعلان جورجينا خطوبتها من رونالدو، عندما نشرت صورة لخاتم ألماس كبير عبر حسابها على إنستغرام، وكتبت: "نعم، أفعل ذلك. في هذه الحياة وفي جميع حياتي".

الجماهير انتظرت الزفاف في المكان الخطأ

وكانت الأنظار خلال الأيام الماضية متجهة إلى جزيرة ماديرا، مسقط رأس رونالدو، بعدما تحدثت تقارير إعلامية عن احتمال إقامة حفل الزفاف في كاتدرائية فونشال يوم 8 أغسطس، يعقبه احتفال كبير في أحد الفنادق الفاخرة.

وتسببت هذه التكهنات في تجمع مئات المشجعين والمصورين أمام الكاتدرائية، على أمل مشاهدة رونالدو وجورجينا خلال مراسم الزواج.

https://www.instagram.com/p/Db6URBZAWgg/?utm_source=ig_embed&ig_rid=Avj19saWMx93PeZuGBpmfOv This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

لكن المفاجأة أن حفلًا أقيم في الكاتدرائية بالفعل في الموعد المتداول، إلا أنه كان زفاف زوجين بعيدين تمامًا عن عالم المشاهير، بينما اختار رونالدو وجورجينا إقامة مراسمهما بشكل خاص في منزلهما بمنطقة كاشكايش.

وكانت تكهنات أخرى قد أشارت إلى إمكانية إقامة الزواج في سينترا أو العاصمة السعودية الرياض، حيث يعيش رونالدو ويلعب حاليًا، قبل أن يتضح أن الثنائي اختار الاحتفال بعيدًا عن الأضواء.

ويأتي الزواج تتويجًا لعلاقة استمرت لسنوات، حافظ خلالها رونالدو وجورجينا في معظم مراحلها على حضور إعلامي لافت، مع حرصهما في الوقت نفسه على إبقاء بعض تفاصيل حياتهما العائلية بعيدًا عن الجمهور.