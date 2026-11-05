أعلن اليوم (الخميس) أحد أكبر نجوم كرة القدم في العالم، كريستيانو رونالدو، اعتزاله اللعب مع منتخب البرتغال، بلده الأم. وقد سجّل رونالدو 146 هدفًا بقميص المنتخب وساعده على الفوز بلقب بطولة أمم أوروبا.

في الفيديو الذي نشره رونالدو، قال: "لقد جاء اليوم الذي يتعين عليّ فيه إعادة القميص رقم 7 لمنتخبنا الوطني جميعًا. لم أشعر يومًا بأنه يخصني وحدي. لكنني حظيت على مدى 23 عامًا بشرف ومسؤولية ارتدائه والدفاع عنه وحمله معي إلى الملاعب في جميع أنحاء العالم. لم يكن هذا قرارًا سهلًا، لأن بعض القرارات لا تُتخذ بالعقل وحده، بل بالقلب أيضًا".

https://x.com/i/web/status/2118289594441474497 This post can't be displayed because social networks cookies have been deactivated. You can activate them by clicking إدارة التفضيلات .

وأضاف: "طوال مسيرتي مع المنتخب، كنت أدفع نفسي دائمًا إلى تجاوز حدود قدراتي. أردت الفوز. أردت أن أكون الأفضل. أردت أن أصنع التاريخ. لطالما طالبت نفسي بتقديم أقصى ما لديّ. أردت دائمًا المزيد. وآمنت دائمًا بأننا قادرون على الذهاب أبعد من ذلك. وقدّمت كل ما لديّ من أجل هذا القميص".

واختتم "كانت هناك أمسيات وليالٍ مثالية. وكانت هناك انتصارات لن أنساها أبدًا، وهزائم لا يزال تذكّرها يؤلمني. ارتكبت أخطاء. وعانيت. وكانت هناك أيضًا لحظات لم أتمكن فيها من منح الشعب البرتغالي ما كان يتوق إليه بشدة. لكنني لم أستسلم أبدًا. وفوق كل شيء، لم أتوقف يومًا عن الشعور بالفخر لتمثيل البرتغال".

وُلد رونالدو في فونشال، عاصمة جزيرة ماديرا البرتغالية، وأحب كرة القدم منذ سن مبكرة. في السابعة من عمره، انضم إلى فريق الناشئين في نادي أندورينيا المحلي على الجزيرة التي نشأ فيها. وفي سن الثانية عشرة، خضع لاختبارات استمرت ثلاثة أيام في سبورتينغ لشبونة، أحد أكبر ثلاثة أندية في البلاد، وقد أعجب النادي به وتعاقد معه مقابل 1500 جنيه إسترليني.

في سن الثامنة عشرة، انضم إلى منتخب البرتغال وانتقل إلى مانشستر يونايتد، ثم انتقل لاحقًا إلى ريال مدريد، الذي أصبح أحد أكثر الأندية ارتباطًا باسمه. وانتقل إلى النادي الإسباني مقابل 94 مليون يورو، محطمًا بذلك الرقم القياسي لأغلى صفقة انتقال في تاريخ كرة القدم.