أقل من شهرين قبل صافرة البداية للمونديال الموسع، تعكس قائمة أصحاب الرواتب الأعلى الذين سيظهرون على العشب في أمريكا الشمالية الثورة الاقتصادية التي شهدها هذا المجال. بينما تواصل الدوريات الكبرى في السعودية والولايات المتحدة دفع مبالغ طائلة للمخضرمين، تكافح الأندية الكبرى في أوروبا، وعلى رأسها ريال مدريد، للحفاظ على النجوم الشباب من خلال عقود ضخمة ومكافآت غير مسبوقة.

تعتمد البيانات، المستندة إلى تصنيفات Forbes و-OneFootball المحدثة لموسم 2025/26، على عرض الدخل السنوي الإجمالي (الراتب في النادي والرعايات). من المهم التأكيد على أن القائمة تشمل فقط اللاعبين الذين تأهلت منتخباتهم للبطولة.

القائمة الكاملة (المقصود راتب سنوي):

1. كريستيانو رونالدو (البرتغال): 280 مليون دولار

2. ليونيل ميسي (الأرجنتين): 130 مليون دولار

3. كيليان مبابي (فرنسا): 95–125 مليون دولار

4. إرلينغ هالاند (النرويج): 80–85 مليون دولار

5. فينيسيوس جونيور (البرازيل): 60 مليون دولار

6. محمد صلاح (مصر): 55–56 مليون دولار

7. ساديو ماني (السنغال): 54 مليون دولار

8. جود بيلينغهام (إنجلترا): 44 مليون دولار

9. رياض محرز (الجزائر): 36 مليون دولار

10. هاري كين (إنجلترا): 29–30 مليون دولار

يواصل رونالدو تصدر القائمة بفارق كبير بفضل العقد الضخم مع النصر وإيرادات علامة CR7 التجارية، بينما يحتل ميسي المركز الثاني بفضل ترتيبات تجارية فريدة في الدوري الأمريكي تتضمن تقاسم الأرباح مع Apple وAdidas. كيليان مبابي، الذي انتقل إلى ريال مدريد، يغلق الثلاثي الأول ويمثل الأعلى أجرًا في أوروبا.

المونديال القادم سيكون الأول الذي يضم 48 منتخبا، ما أدى إلى دخول منتخبات مثل أوزبكستان والأردن لأول مرة في تاريخها. ومع ذلك، يبقى ثراء اللاعبين مركزا في المنتخبات التقليدية وفي اللاعبين الذين يلعبون في الدوري السعودي.