منافسة قوية بين مدريد والدار البيضاء.. من يستضيف نهائي كأس العالم 2030؟

يستعد الاتحاد الإسباني لكرة القدم لتقديم ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد كمرشح رسمي لاستضافة المباراة النهائية لكأس العالم 2030، في خطوة تضعه في منافسة مباشرة مع ملعب الحسن الثاني في مدينة الدار البيضاء المغربية.

وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب نهائيات كأس العالم 2030، التي ستقام بين شهري يونيو ويوليو، في أول نسخة تُنظم بشكل مشترك بين ثلاث دول من قارتين مختلفتين.

ووفقًا لما أوردته إذاعة كادينا سير الإسبانية، قدم الاتحاد الإسباني ملفًا يضم 11 ملعبًا لاستضافة مباريات البطولة، قبل أن يتم استبعاد ملعبي لا روزاليدا في ملقة وريازور في لا كورونيا من القائمة النهائية.

وبحسب التقرير، يعتزم الاتحاد الإسباني ترشيح سانتياغو برنابيو لاستضافة المباراة النهائية المقررة في 21 يوليو 2030، رغم وجود ملاحظات تتعلق بالأنشطة المحيطة بالملعب، إلا أنه لا يزال يُعد المرشح الأوفر حظًا من الجانب الإسباني.

في المقابل، من المتوقع أن يستضيف كامب نو في مدينة برشلونة أكبر عدد من مباريات البطولة، بعد انتهاء مشروع تطويره ورفع سعته إلى نحو 105 آلاف متفرج، ما يجعله أكبر ملعب في شبه الجزيرة الإيبيرية بحلول موعد انطلاق المونديال.

وتبقى هوية الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية مرهونة بقرار الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وسط منافسة مرتقبة بين الملفين الإسباني والمغربي.