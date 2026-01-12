زلزال في ريال مدريد: رحيل تشابي ألونسو بعد الكلاسيكو فمن سيقود الفريق؟

أعلن نادي ريال مدريد، مساء الاثنين، عن إنهاء تعاقده مع المدير الفني تشابي ألونسو، وذلك بعد يوم واحد من الخسارة أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني، مؤكدًا أن القرار جاء «باتفاق مشترك بين الطرفين».

وقال النادي في بيان رسمي: «سيحظى تشابي ألونسو دائمًا بتقدير ومحبة جميع أفراد ريال مدريد، فهو أحد رموز النادي ويمثل قيمه على الدوام. ريال مدريد سيبقى بيته دائمًا». وأضاف البيان: «يتقدم النادي بالشكر لتشابي ألونسو وجهازه الفني على جهودهم والتزامهم خلال الفترة الماضية، ويتمنى لهم التوفيق في المرحلة المقبلة».

وكان ألونسو قد تولّى تدريب ريال مدريد وسط توقعات كبيرة، عقب تجربته الناجحة مع باير ليفركوزن، إلا أن الفريق لم يحقق الاستقرار المطلوب على مستوى النتائج، سواء في الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا، رغم امتلاكه خطًا هجوميًا قويًا بقيادة كيليان مبابي. وأشارت تقارير إلى أن تراجع الأداء والخسارة في مباراة الكلاسيكو عجّلت باتخاذ قرار الانفصال.

وفي السياق ذاته، أعلن النادي تعيين ألفارو أربيلوا مديرًا فنيًا للفريق الأول، في خطوة مفاجئة نسبيًا. ويعمل أربيلوا ضمن الجهاز الفني لفرق الفئات السنية في ريال مدريد منذ عام 2020، قبل أن يتولى هذا الموسم تدريب فريق الرديف «كاستيا».